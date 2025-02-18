Никакого унижения: учительница отреагировала на скандал со сценкой с избиением военного (видео)

Ранее педагог-организатор работала в Сумском кадетском корпусе, после чего долгое время работает в сфере национально-патриотического воспитания.

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Педагог-организатор школы № 309 города Киева Наталья извинилась за номер во время праздничного концерта, где ученики одного из классов представили номер с избиением военного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает "Суспільне".

Она рассказала, что готовила конкурсную программу. Номерами художественной самодеятельности занимались дети.

Наталья добавила, что не снимает с себя ответственности. По ее словам, накануне был разговор с участниками сценки, где все согласились, что этого делать не нужно.

"Дети не вкладывали в это никакого оскорбления унижения чести и достоинства военнослужащих, ТЦК как подразделения. Я лично также... Я приношу свои извинения за это катастрофическое недоразумение, катастрофическое стечение обстоятельств. Этого не должно было быть никогда. Никто этого не имел целью", — отметила Наталья.

Долгое время педагог-организатор, по ее словам, работала в Сумском кадетском корпусе в направлении военно-патриотического воспитания. Последние несколько лет она занимается направлением национально-патриотического воспитания.

Сценка с избиением военного в школе: что известно

Напомним, что выступление учеников, где гражданский якобы бьет военного, опубликовал начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Во время номера на сцену вышел человек в военной форме, которого одним ударом сбил с ног парень в гражданском. Тогда же в Дарницкой райгосадминистрации Киева отметили, что проведут расследование.

Вечером 17 февраля на скандал в школе Киева отреагировала директор учебного заведения Ольга Тимошенко. Она извинилась перед теми, кого "задела или обидела" сценка и добавила, что уже проведено служебное расследование.

Фокус пообщался с психологом Екатериной Гольцберг. Она считает, что дети могут ненавидеть ТЦК из-за их родителей, которые транслируют им этот нарратив.