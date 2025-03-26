Последний полет китайского истребителя J-36 раскрыл новые детали конструкции (фото)

Эксперты обратили внимание на отсутствие традиционных вертикальных стабилизаторов. Вместо них замечены наклонные управляющие поверхности на задних кромках крыла, как у американских бомбардировщиков B-2 Spirit.

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Китайский истребитель, получивший обозначение J-36, совершил третий испытательный полет, предоставив редкую возможность оценить последние достижения Китая в области боевой авиации. Эксперты проанализировали опубликованные кадры, отметив ряд конструктивных особенностей самолета, которые пролили свет на новую боевую машину КНР. Детальнее об этом говорится в материале Bulgarian Military.

Фотографии демонстрируют истребитель с дельтавидным крылом и гладкими линиями фюзеляжа, указывая на приоритеты в скрытности и аэродинамике. На одном из снимков самолет изображен в крутом наборе высоты, на другом — в горизонтальном полете с убранными шасси, что позволяет рассмотреть детали конструкции.

Особенности конструкции и стелс-технологии

Одной из главных особенностей J-36 является его дельтавидное крыло. Эта конфигурация демонстрирует явный акцент на стелс-технологии — было отмечено отсутствие выступающих элементов и чистые контуры, что снижает радиолокационную заметность.

Носовая часть истребителя острая и вытянутая, что помогает рассеивать радиолокационные волны. На снимках также не видно внешних точек подвески вооружения, что предполагает наличие внутренних отсеков для ракет и бомб — характерную особенность стелс-истребителей.

Задняя часть J-36 привлекла внимание экспертов отсутствием традиционных вертикальных стабилизаторов. Вместо них используются наклонные управляющие поверхности на задних кромках крыла, аналогичные тем, что применяются на американском бомбардировщике B-2 Spirit. Это техническое решение снижает радиолокационное сечение, но требует сложной системы управления, вероятно, с использованием продвинутой fly-by-wire и элементов искусственного интеллекта.

Форма фюзеляжа с характерной "осиной талией" указывает на стремление минимизировать аэродинамическое сопротивление и улучшить характеристики на сверхзвуковых скоростях. Этот элемент конструкции предполагает возможность длительного полета на сверхзвуковой скорости без включения форсажа, что расширяет тактические возможности самолета при перехватах и дальних миссиях.

Силовая установка J-36

Еще одной необычной чертой J-36 является наличие трех двигателей, каждый из которых оснащен сплюснутыми выхлопными соплами. Такая конфигурация обеспечивает снижение инфракрасной сигнатуры, уменьшая уязвимость самолета перед ракетами с тепловыми головками самонаведения.

Эксперты отметили, что Использование трех двигателей — редкость для современных истребителей. Это решение может предоставить значительную тягу и увеличить полезную нагрузку, что важно для выполнения дальних ударных миссий. Однако оно также усложняет обслуживание и увеличивает расход топлива.

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По мнению специалистов, новый истребитель может играть ключевую роль в реализации стратегических задач Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, разработка J-36 свидетельствует о переходе Китая от копирования иностранных технологий к созданию оригинальных решений.

"Сочетание дельтавидного крыла и стелс-функций необычно, но оно имеет смысл, если учесть, к каким угрозам готовится Китай", — считает Эмили Картер из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Напомним, в феврале 2025 ВВС НОАК осуществили второй полет J-36, истребителя, предположительно, относящегося к шестому поколению. До этого момента многие эксперты допускали, что первый полет данной машины состоится не ранее 2028 года.