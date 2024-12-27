Две новинки в один день: Китай поднял в небо еще один самолет нового типа (видео)

Машина, получившая обозначение J-36, отличается от образца JH-XX меньшими размерами, конструкцией крыла и количеством двигателей. Однако, вероятно, оба самолета будут иметь одинаковую авионику и вооружение.

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26 декабря внимание специалистов и любителей военной техники было приковано к Китаю, где сразу два новых боевых самолета поднялись в воздух, оставив за собой множество вопросов и спекуляций. Оба самолета, разработанные двумя крупнейшими авиастроительными корпорациями Китая — Чэнду (CAC) и Шеньян (SAC), представляют собой радикальный отход от традиционных конструкций. Обозреватели The War Zone выясняли, что представляют собой эти образцы и какими характеристиками они могут обладать.

Первые изображения этих самолетов появились почти одновременно, что, скорее всего, неслучайно. Чэнду и Шеньян, как конкурирующие центры китайской военной авиации, одновременно представили свои разработки, символично выбрав для этого дату 26 декабря — день рождения Мао Цзэдуна.

Одним из них оказался истребитель-бомбардировщик, известный под условным западным индексом JH-XX, а вторым — совершенно новый боевой самолет, который в западных источниках уже начали называть J-36.

Краткое описание машин

Самолет Chengdu JH-XX — это массивный боевой аппарат с ромбовидным крылом и бесхвостой конструкцией. Его размеры предполагают использование трехдвигательной силовой установки, что выделяет его среди современных истребителей. Самолет имеет ромбовидную форму крыла и удлиненными элементами для снижения радиолокационной заметности.

На другом конце Китая, в небе над одним из ключевых авиационных городов, был замечен еще один самолет, сопровождаемый истребителями J-16. Этот аппарат, по всей видимости, разработан Shenyang Aircraft Corporation. В ряде источников он уже получил индекс Shenyang J-36, что логично вписывается в эволюцию истребителей этого производителя.

Новый китайский самолет получивший обозначения JH-XX Фото: X (Twitter)

В отличие от машины Chengdu, данный самолет представляет собой более компактную платформу с двухдвигательной конфигурацией. Его крылья имеют характерную "лямбда"-образную форму с острыми углами и углубленными воздухозаборниками DSI. Такая компоновка снижает радиолокационную заметность и улучшает аэродинамические характеристики.

Китайский самолет J-36

Технические особенности

Бесхвостая конструкция

Обе машины лишены привычных вертикальных и горизонтальных хвостовых плоскостей. Этот подход обеспечивает малозаметность в широком диапазоне частот и снижает аэродинамическое сопротивление, улучшая топливную эффективность и устойчивость в полете. Однако отсутствие хвостового оперения требует сложной системы управления полетом — fly-by-wire, которая компенсирует снижение маневренности.

Двигатели

Самолет JH-XX, предположительно, использует три двигателя, что позволяет повысить тягу, улучшить устойчивость и, вероятно, интегрировать технологию векторного управления тягой для увеличения маневренности.

Shenyang J-36 оснащен двумя двигателями с угловатыми сверхзвуковыми воздухозаборниками (DSI). Такая конфигурация снижает радиолокационную заметность, сохраняя при этом высокую эффективность.

Авионика и вооружение

Хотя точные характеристики остаются тайной, эксперты предполагают, что обе платформы оснащены:

Передовыми радарами с активной фазированной решеткой (AESA),

Системами управления с использованием искусственного интеллекта для облегчения взаимодействия с беспилотными дронами,

Встроенными отсеками для вооружения, чтобы минимизировать радиолокационное сечение.

Шасси

У JH-XX шасси усиленное, двухколесное, способное выдерживать значительную нагрузку при посадке.

У J-36 используется стандартное трехколесное шасси, что соответствует его меньшим размерам и предполагаемой роли.

Новый виток в эволюции истребителей

Обозреватели отмечают, что несмотря на ограниченную информацию, очевидно, что Китай активно работает над преемниками своих J-20 и J-35. Появление новых самолетов также подчеркивает важность ответной реакции со стороны США и других стран, разрабатывающих истребители шестого поколения.

Сможет ли одна из этих машин стать основой китайских воздушных сил будущего, пока неясно, но их появление уже изменило ход военных разработок, задав новый стандарт для технологий воздушного боя.

Также остается интригующий вопрос: является ли J-36 пилотируемым истребителем? Фотографии не позволяют однозначно определить наличие полноценной кабины. Это заставляет задуматься, что машина может быть либо испытательным прототипом для беспилотного аппарата, либо полностью беспилотной разработкой.

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