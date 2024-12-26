В сети показали первый полет китайского истребителя "6-го поколения": слухи и домыслы (фото)

Российские "специалисты" заявили, что данное событие якобы знаменует собой технологический прорыв Китая в области авиастроения. Однако внешне загадочный самолет не похож на прототип White Emperor B, которые китайцы позиционируют как истребитель 6-го поколения.

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В китайских соцсетях появились кадры полета загадочного самолета в сопровождении истребителя Chengdu J-20. В связи с этим российские профильные ресурсы сообщили, что на опубликованных фото и видео зафиксирован первый "официальный полет истребителя 6-го поколения", хотя официального подтверждения со стороны китайских военных пока не было.

Российские "аналитики" отметили, что полет самолета, название которого пока неизвестно, якобы знаменует собой не только технологический прорыв, но и демонстрацию Китая как одной из ведущих военных держав.

Загадочной машине безосновательно приписали некие ключевые особенности, в числе которых, применение передовых технологий, включая системы искусственного интеллекта, гиперзвуковую скорость и повышенную устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Фото: Скрин видео

Фото: Скрин видео

Отметим, что в китайских источниках в последнее время поговаривали о подготовке к полету истребителя шестого поколения. При этом сообщалось, что новая машина якобы оснащена тремя двигателями, хотя такое конструктивное решение довольно спорное из-за аэродинамических аспектов.

Однако в пользу того, что китайцы действительно готовились к испытаниям некоего нового самолета свидетельствует тот факт, что аэродром Чэнду, где и проходили испытания, был временно закрыт.

Разработка истребителя 6-го поколения в КНР

Примечательно, что в ноябре на Airshow China 2024 в Чжухае китайские авиастроители продемонстрировали макет под названием White Emperor B (Белый император B). Сообщалось, что задняя часть самолета оснащена двумя двигателями с овальными выхлопными трубами, снижающими инфракрасное излучение.

Таким образом, уже по этой конструктивной особенности "Белый император" отличается от самолета, который был замечен в небе над Чэнду. Более того, внешне китайский демонстратор не похож на самолет, который попал на опубликованные кадры полета. Поэтому говорить об испытаниях китайского истребителя 6-го поколения преждевременно.

Между тем внешние очертания загадочного китайского самолета напоминают беспилотный аппарат дальнего радиуса действия MD-19, испытания которого прошли в средине декабря. И как раз о запуске этого БПЛА сообщалось официально, при этом был репортаж, в котором детально рассказали о разработке и показали кадры запуска дрона с воздушной платформы.

Фото: Скрин видео

Фото: Скрин видео

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