Китай испытал "космический беспилотник" большой дальности MD-19: чем он интересен (видео)

По мнению специалистов, испытания подобных систем имеют значение для разработки передового вооружения в стратегически важной зоне — между атмосферой и низкой околоземной орбитой.

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Китай официально сообщил об успешных испытаниях высотного гиперзвукового летательного аппарата MD-19 дальнего радиуса действия. Испытания, проведенные китайской исследовательской группой "Молодежная целевая группа науки и техники Цянь Сюэсэнь", включали выполнение девяти летных экспериментов в рамках пяти категорий. Об этом сообщает The War Zone.

Особенности и значения испытаний MD-19

MD-19 был протестирован с использованием двух различных платформ запуска: двухмоторного беспилотника TB-001 и высотного воздушного шара. Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, как MD-19 спускается с TB-001 в середине полета и совершает горизонтальную посадку на взлетно-посадочную полосу. Однако остается неясным, использовался ли электропривод для управления аппаратом, или он полагался на аэродинамическое глиссирование.

По данным аналитиков, длина MD-19 составляет 2,5–3,35 метра, что делает его короче предыдущей модели MD-22, представленной два года назад. При этом сам TB-001, служивший платформой запуска, достигает длины около 10 метров.

Разработка MD-19 отражает усилия Китая по расширению своего потенциала в области гиперзвуковых технологий и освоения ближнего космоса — стратегически важной зоны между атмосферой и низкой околоземной орбитой. Эти системы имеют значение для разведки, наблюдения и разработки передового вооружения.

Дело в том, что гиперзвуковые аппараты, развивающие скорость свыше 5 Махов, могут обладать уникальной способностью обходить традиционные системы противоракетной обороны. Таким образом технологии, примененные в MD-19, демонстрируют прогресс китайских инженеров в создании маневренных, многоразовых и экономически эффективных систем.

Кроме того, способность MD-19 совершать горизонтальную посадку является важным шагом в развитии гиперзвуковых дронов, поскольку подразумевает возможность восстановления и повторного использования аппаратов, что снижает затраты на их эксплуатацию.

Перспективы MD-19

Интеграция MD-19 с беспилотником TB-001 также подтверждает успех Китая в разработке многоплатформенных систем, способных выполнять операции в различных средах. Эксперты считают, что MD-19 может служить испытательной базой для новых гиперзвуковых технологий, включая доставку вооружения и внедрение передовых систем наблюдения.

Аналитики резюмируют, что испытания MD-19 подчеркивают растущую глобальную конкуренцию в области гиперзвуковых систем и их стратегическое значение. В такой ситуации Китай продолжает укреплять свои позиции в аэрокосмической индустрии, делая ставку на разработку новых технологий для военного и гражданского применения.

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