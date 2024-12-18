Китай випробував "космічний безпілотник" великої дальності MD-19: чим він цікавий (відео)

На думку фахівців, випробування подібних систем мають значення для розроблення передового озброєння в стратегічно важливій зоні — між атмосферою і низькою навколоземною орбітою.

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Китай офіційно повідомив про успішні випробування висотного гіперзвукового літального апарату MD-19 дальнього радіусу дії. Випробування, проведені китайською дослідницькою групою "Молодіжна цільова група науки і техніки Цянь Сюесень", включали виконання дев'яти льотних експериментів у рамках п'яти категорій. Про це повідомляє The War Zone.

Особливості та значення випробувань MD-19

MD-19 було протестовано з використанням двох різних платформ запуску: двомоторного безпілотника TB-001 і висотної повітряної кулі. Відео, опубліковане в соціальних мережах, показує, як MD-19 спускається з TB-001 в середині польоту і здійснює горизонтальну посадку на злітно-посадкову смугу. Однак залишається незрозумілим, чи використовувався електропривод для управління апаратом, чи він покладався на аеродинамічне глісування.

За даними аналітиків, довжина MD-19 становить 2,5-3,35 метра, що робить його коротшим за попередню модель MD-22, представлену два роки тому. При цьому сам TB-001, який слугував платформою запуску, досягає довжини близько 10 метрів.

Розробка MD-19 відображає зусилля Китаю з розширення свого потенціалу в галузі гіперзвукових технологій і освоєння ближнього космосу — стратегічно важливої зони між атмосферою і низькою навколоземною орбітою. Ці системи мають значення для розвідки, спостереження і розробки передового озброєння.

Річ у тім, що гіперзвукові апарати, які розвивають швидкість понад 5 Махів, можуть мати унікальну здатність обходити традиційні системи протиракетної оборони. Таким чином технології, застосовані в MD-19, демонструють прогрес китайських інженерів у створенні маневрених, багаторазових і економічно ефективних систем.

Крім того, здатність MD-19 здійснювати горизонтальну посадку є важливим кроком у розвитку гіперзвукових дронів, оскільки передбачає можливість відновлення і повторного використання апаратів, що знижує витрати на їхню експлуатацію.

Перспективи MD-19

Інтеграція MD-19 з безпілотником TB-001 також підтверджує успіх Китаю в розробці багатоплатформових систем, здатних виконувати операції в різних середовищах. Експерти вважають, що MD-19 може слугувати випробувальною базою для нових гіперзвукових технологій, включно з доставлянням озброєння і впровадженням передових систем спостереження.

Аналітики резюмують, що випробування MD-19 підкреслюють зростаючу глобальну конкуренцію в галузі гіперзвукових систем і їхнє стратегічне значення. У такій ситуації Китай продовжує зміцнювати свої позиції в аерокосмічній індустрії, роблячи ставку на розробку нових технологій для військового і цивільного застосування.

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