Фантазии Пекина: в КНР показали таинственный самолет с названием "Белый император B"

Этот макет показывает видение китайских инженеров того, как будет выглядеть сверхзвуковой истребитель нового поколения, способный действовать за пределами атмосферы Земли.

На прошедшем авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае был представлен макет китайского истребителя, известный как White Emperor B (Белый император B). Этот фактически муляж, разработанный в рамках программы Nantianmen, символизирует амбиции Китая в сфере воздушно-космических технологий и стремление страны к военному превосходству. Подробнее о событии рассказали 11 ноября в South China Morning Post.

Макет создан в рамках проекта государственного аэрокосмического и оборонного конгломерата AVIC по разработке того, что государственные СМИ описывают как "интегрированный космическо-воздушный истребитель".

Особенности конструкции

Согласно информации, размещенной рядом с самолетом, главная задача "Белого императора B" — гибкость в выполнении задач двойного назначения, достигнутая благодаря модификациям фюзеляжа и расширенным внутренним отсекам для оружия. По замыслу разработчиков, эти решения должны уменьшить радиолокационную заметность самолета, повышая его эффективность и скрытность.

Внешний вид истребителя подчеркивает стремление к невидимости: аэродинамические линии, угловатый стелс-дизайн и затемненный козырек кабины с многосекционной конструкцией. Задняя часть самолета оснащена двумя двигателями с овальными выхлопными трубами, снижающими инфракрасное излучение. Наклонные стабилизаторы создают аэродинамическую устойчивость, подчеркивая стремление к минимальной видимости на фоне окружающей среды.

Все это направлено на снижение видимости на радарах и защищает пилота от инфракрасных и лазерных систем наведения, отмечают обозреватели.

Оснащение и системы управления

Утверждается, что "Белый император B" будет обладать передовым комплексом авионики, позволяющим улучшить взаимодействие пилота и системы, а также получит сенсоры для отслеживания внешней среды и защиты от противника. Причем конструкция якобы позволяет использовать самолет как платформу для радиоэлектронной борьбы, обеспечивая высокую степень осведомленности о ситуации и повышая разведывательные способности.

Носовая часть White Emperor B Фото: X (Twitter)

Хвостовая часть самолета White Emperor B Фото: X (Twitter)

Самолет должен получить прочные шасси, подходящие для взлета и посадки на менее подготовленных взлетно-посадочных полосах. А модульная конструкция с асимметричными панелями позволит упростить техническое обслуживание, что особенно важно для быстрого восстановления боеготовности.

Следует отметить, что пока более детальная информация о новой машине отсутствует. В частности, китайскими СМИ ничего не было сказано о предполагаемых летных характеристиках, а также вооружении, которыми будет оснащен самолет нового поколения.

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