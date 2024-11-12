Фантазії Пекіна: у КНР показали таємничий літак із назвою "Білий імператор B" (фото)

Цей макет показує бачення китайських інженерів того, який вигляд матиме надзвуковий винищувач нового покоління, здатний діяти за межами атмосфери Землі.

На минулому авіасалоні Airshow China 2024 у Чжухаї було представлено макет китайського винищувача, відомий як White Emperor B (Білий імператор B). Цей фактично муляж, розроблений у рамках програми Nantianmen, символізує амбіції Китаю у сфері повітряно-космічних технологій і прагнення країни до військової переваги. Детальніше про подію розповіли 11 листопада в South China Morning Post.

Макет створено в рамках проєкту державного аерокосмічного та оборонного конгломерату AVIC з розробки того, що державні ЗМІ описують як "інтегрований космічно-повітряний винищувач".

Особливості конструкції

Згідно з інформацією, розміщеною поруч із літаком, головне завдання "Білого імператора B" — гнучкість у виконанні завдань подвійного призначення, досягнута завдяки модифікаціям фюзеляжу і розширеним внутрішнім відсікам для зброї. За задумом розробників, ці рішення мають зменшити радіолокаційну помітність літака, підвищуючи його ефективність і скритність.

Зовнішній вигляд винищувача підкреслює прагнення до невидимості: аеродинамічні лінії, вуглуватий стелс-дизайн і затемнений козирок кабіни з багатосекційною конструкцією. Задня частина літака оснащена двома двигунами з овальними вихлопними трубами, що знижують інфрачервоне випромінювання. Похилі стабілізатори створюють аеродинамічну стійкість, підкреслюючи прагнення до мінімальної видимості на тлі навколишнього середовища.

Усе це спрямовано на зниження видимості на радарах і захищає пілота від інфрачервоних і лазерних систем наведення, зазначають оглядачі.

Оснащення та системи управління

Стверджується, що "Білий імператор B" матиме передовий комплекс авіоніки, що дає змогу поліпшити взаємодію пілота і системи, а також отримає сенсори для відстеження зовнішнього середовища і захисту від противника. Причому конструкція нібито дає змогу використовувати літак як платформу для радіоелектронної боротьби, забезпечуючи високий ступінь обізнаності про ситуацію і підвищуючи розвідувальні здібності.

Носова частина White Emperor B Фото: X (Twitter)

Хвостова частина літака White Emperor B Фото: X (Twitter)

Літак має отримати міцні шасі, придатні для зльоту і посадки на менш підготовлених злітно-посадкових смугах. А модульна конструкція з асиметричними панелями дасть змогу спростити технічне обслуговування, що особливо важливо для швидкого відновлення боєготовності.

Слід зазначити, що поки що більш детальна інформація про нову машину відсутня. Зокрема, китайськими ЗМІ нічого не було сказано про передбачувані льотні характеристики, а також озброєння, якими буде оснащений літак нового покоління.

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