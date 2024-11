Китай викотив винищувач J-15T: чому він може стати проблемою для армії США (відео)

Палубний винищувач універсальний у плані зльоту, оскільки, на думку фахівців, може базуватися на авіаносцях як із "класичним" методом запуску, так і з електромагнітними катапультами.

На виставці Airshow China 2024 у Чжухаї Китай вперше представив модернізований палубний винищувач Shenyang J-15T, створений на основі російського Су-33. Оглядачі The War Zone звернули увагу на характеристики китайської машини й дійшли висновку, що за сукупністю всіх можливостей літака він може створювати певні проблеми для армії США.

Ключова особливість нової версії J-15T — можливість зльоту за допомогою електромагнітних катапульт CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), які будуть встановлені на новому китайському авіаносці проєкту Type 003, Fujian. Така можливість дозволяє літаку збільшувати дальність польоту і бойове навантаження, посилюючи палубну авіацію ВМС НВАК.

Крім того, цей вид винищувача, найімовірніше, буде сумісний і з авіаносцями з "класичним" методом запуску — з трампліном у носовій частині та аерофінішерами в кормовій частині польотної палуби.

Технічні особливості J-15T

Новий винищувач J-15T також містить низку конструктивних змін, спрямованих на поліпшення аеродинаміки та підвищення міцності планера, що необхідно для частих запусків з електромагнітних катапульт. Від базової версії J-15B, яка злітає за допомогою трампліна і має бойовий радіус до 1200 км при навантаженні до 6500 кг, J-15T вирізняється вдосконаленою конструкцією і більш потужними китайськими двигунами WS-10.

Зміни торкнулися і силової установки літака. Раніше китайська авіація була обмежена використанням російських двигунів АЛ-31Ф, але впровадження WS-10 вказує на успіх Китаю в розвитку власних рухових технологій для палубних літаків.

Оглядачі зазначили, що J-15T, який є багатоцільовим винищувачем, загалом можна порівняти з F/A-18E Super Hornet ВМС США. Крім цього Китай також працює над лінійкою двомісних J-15, сумісних з авіаносцями, для виконання додаткових завдань. Є припущення, що двомісні машини діятимуть у ролі, аналогічній EA-18G Growler ВМС США, тобто виконуватимуть місії з радіоелектронної боротьби.

Двомісний китайський винищувач J-15D Фото: the war zone

Потенціал палубної авіації Китаю

Наразі на озброєнні ВМС НВАК стоять близько 66 винищувачів J-15B. Очікується, що нова модель J-15T, з можливістю запуску електромагнітними катапультами, збільшить потенціал палубної авіації, що особливо важливо у світлі можливого протистояння зі США в Тихоокеанському регіоні.

За даними джерел, Китай уже має у своєму розпорядженні щонайменше 15 нових J-15T, що посилює його можливості для швидкої модернізації флоту.

