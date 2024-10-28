F-35 проти J-20: чому у новітнього винищувача можуть бути проблеми з китайською машиною

На думку фахівців, Chengdu J-20 може поступатися американському "колезі" в технологічному аспекті. Однак китайський винищувач адаптований для роботи на великих висотах і здатний нести далекобійні ракети, що робить його небезпечним противником у бою на великих дистанціях.

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Зі зростанням кількості країн в Індо-Тихоокеанському регіоні, які купують американські винищувачі F-35 Lightning II, китайський стелс-літак J-20 Mighty Dragon стикається з новим конкурентним тиском. Китайські Військово-повітряні сили Народно-визвольної армії (НВАК) до травня 2024 року мали оснастити 12 повітряних бригад винищувачами J-20, щоб посилити свої позиції в регіоні. Водночас J-20, попри пізніший початок випуску, стрімко наздоганяє F-35 за своїми можливостями й чисельністю. Про протистояння двох новітніх винищувачів йдеться в матеріалі The Eurasian Times.

F-35: Перевага в стелс-технологіях та інтеграції

Автор публікації військовий експерт Сакші Тіварі пише, що F-35 Lightning II, розроблений Lockheed Martin, є одним із найбільш високотехнологічних стелс-винищувачів у світі, що робить його найважливішим активом для США та їхніх союзників у регіоні.

Стелс-можливості F-35 дають змогу йому ефективно проникати в зони, захищені комплексами протиповітряної оборони Китаю, завдяки низькій радіолокаційній помітності та високорозвиненим сенсорам. Ці можливості відіграють ключову роль у концепції проникнення в китайську мережу A2/AD, яка охоплює численні системи ППО і системи раннього попередження.

F-35 також оснащений складною системою зв'язку та обміну інформацією, що дає йому змогу координувати дії з іншими платформами на полі бою. Сенсори літака дають змогу збирати розвіддані та передавати їх у реальному часі, що розширює можливості координації атак і стратегічного планування. Однак, попри численні переваги, F-35 продовжує стикатися з проблемами щодо готовності.

Винищувач F-35

Проблеми з боєготовністю F-35

Хоча F-35 вважається стратегічно важливим активом в арсеналі США та їхніх союзників, програма винищувачів стикається із серйозними проблемами у сфері готовності та експлуатаційних витрат.

Так, за даними Управління урядової звітності США (GAO), у період з 2018 по 2023 фінансовий рік на експлуатацію F-35 було витрачено майже 12 мільярдів доларів. Водночас загальні показники боєготовності F-35A для ВПС, а також F-35B і F-35C для Корпусу морської піхоти та ВМС США не досягли встановлених цілей.

Однак минулого року було запущено програму War on Readiness (Війна за готовність), спрямовану на поліпшення бойової готовності літаків F-35 на 10% до кінця березня 2024 року. Проте, за словами керівника програми F-35 генерал-лейтенанта Майкла Шмідта, до вересня 2023 року боєготовність зросла лише до 55,7%, що свідчить про наявність безлічі технічних і логістичних проблем.

Протистояння J-20 і F-35 в умовах щораз більшого конфлікту

Китайське дослідження, проведене на початку року, показало, що F-35 становить більшу загрозу для Китаю, ніж F-22 Raptors, що зумовлено можливостями F-35 проникати в зону A2/AD, створену Китаєм.

Водночас J-20 також демонструє значні стелс-характеристики, прагнучи наздогнати F-35 за бойовою ефективністю і кількістю на озброєнні. І хоча J-20 поступається F-35 за чисельністю і, можливо, за радіолокаційною малопомітністю, китайські військові продовжують покращувати платформу і нарощувати її кількість.

Винищувач J-20 Фото: Pinterest

Китайський літак зі свого боку оснащений системою наведення і радарами, які дають змогу виконувати завдання перехоплення і супроводу, але його функціональність для завдавання випереджувальних ударів все ще обмежена. Проте J-20, як повідомляється, адаптований для роботи на великих висотах і здатний нести далекобійні ракети, що робить його небезпечним противником у бою на великих дистанціях.

Тіварі зазначає, що і F-35, і J-20 є ключовими компонентами стратегій США і Китаю в регіоні. Однак переваги F-35 можуть бути нівельовані технічними проблемами машин. А такі перешкоди, як затримки в постачанні запчастин, брак ремонтних матеріалів і труднощі з технічними даними, продовжують впливати на його готовність. Це викликає занепокоєння в умовах потенційної загрози китайського вторгнення на Тайвань і можливого конфлікту за участю США та їхніх союзників.

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