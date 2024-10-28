F-35 против J-20: почему у новейшего истребителя могут быть проблемы с китайской машиной

По мнению специалистов, Chengdu J-20 может уступать американскому, "коллеге" в технологическом аспекте. Однако китайский истребитель адаптирован для работы на больших высотах и способен нести дальнобойные ракеты, что делает его опасным противником в бою на больших дистанциях.

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С ростом числа стран в Индо-Тихоокеанском регионе, приобретающих американские истребители F-35 Lightning II, китайский стелс-самолет J-20 Mighty Dragon сталкивается с новым конкурентным давлением. Китайские Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии (НОАК) к маю 2024 года должны были оснастить 12 воздушных бригад истребителями J-20, чтобы усилить свои позиции в регионе. При этом J-20, несмотря на более позднее начало выпуска, стремительно догоняет F-35 по своим возможностям и численности. О противостоянии двух новейших истребителей говорится в материале The Eurasian Times.

F-35: Преимущество в стелс-технологиях и интеграции

Автор публикации военный эксперт Сакши Тивари пишет, что F-35 Lightning II, разработанный Lockheed Martin, является одним из самых высокотехнологичных стелс-истребителей в мире, что делает его важнейшим активом для США и их союзников в регионе.

Стелс-возможности F-35 позволяют ему эффективно проникать в зоны, защищенные комплексами противовоздушной обороны Китая, благодаря низкой радиолокационной заметности и высокоразвитым сенсорам. Эти возможности играют ключевую роль в концепции проникновения в китайскую сеть A2/AD, которая включает многочисленные системы ПВО и системы раннего предупреждения.

F-35 также оснащен сложной системой связи и обмена информацией, позволяющей ему координировать действия с другими платформами на поле боя. Сенсоры самолета позволяют собирать разведданные и передавать их в реальном времени, что расширяет возможности координации атак и стратегического планирования. Однако, несмотря на многочисленные преимущества, F-35 продолжает сталкиваться с проблемами по части готовности.

Истребитель F-35

Проблемы с боеготовностью F-35

Хотя F-35 считается стратегически важным активом в арсенале США и их союзников, программа истребителей сталкивается с серьезными проблемами в области готовности и эксплуатационных затрат.

Так по данным Управления правительственной отчетности США (GAO), в период с 2018 по 2023 финансовый год на эксплуатацию F-35 было потрачено около 12 миллиардов долларов. При этом общие показатели боеготовности F-35A для ВВС, а также F-35B и F-35C для Корпуса морской пехоты и ВМС США не достигли установленных целей.

Однако в прошлом году была запущена программа War on Readiness (Война за готовность), направленная на улучшение боевой готовности самолетов F-35 на 10% к концу марта 2024 года. Тем не менее, по словам руководителя программы F-35 генерал-лейтенанта Майкла Шмидта, к сентябрю 2023 года боеготовность возросла лишь до 55,7%, что свидетельствует о наличии множества технических и логистических проблем.

Противостояние J-20 и F-35 в условиях нарастающего конфликта

Китайское исследование, проведенное в начале года, показало, что F-35 представляет большую угрозу для Китая, чем F-22 Raptors, что обусловлено возможностями F-35 проникать в зону A2/AD, созданную Китаем.

При этом J-20 также демонстрирует значительные стелс-характеристики, стремясь догнать F-35 по боевой эффективности и количеству на вооружении. И хотя J-20 уступает F-35 по численности и, возможно, по радиолокационной малозаметности, китайские военные продолжают улучшать платформу и наращивать ее количество.

Истребитель J-20 Фото: Pinterest

Китайский самолет в свою очередь оснащен системой наведения и радарами, которые позволяют выполнять задачи перехвата и сопровождения, но его функциональность для нанесения упреждающих ударов все еще ограничена. Тем не менее J-20, как сообщается, адаптирован для работы на больших высотах и способен нести дальнобойные ракеты, что делает его опасным противником в бою на больших дистанциях.

Тивари отмечает, что и F-35, и J-20 являются ключевыми компонентами стратегий США и Китая в регионе. Однако преимущества F-35 могут быть нивелированы техническими проблемами машин. А такие препятствия, как задержки в поставках запчастей, нехватка ремонтных материалов и трудности с техническими данными, продолжают влиять на его готовность. Это вызывает беспокойство в условиях потенциальной угрозы китайского вторжения на Тайвань и возможного конфликта с участием США и их союзников.

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