Китай выкатил истребитель J-15T: почему он может стать проблемой для армии США (видео)

На выставке Airshow China 2024 в Чжухае Китай впервые представил модернизированный палубный истребитель Shenyang J-15T, созданный на основе российского Су-33. Обозреватели The War Zone обратили внимание на характеристики китайской машины и пришли к выводу, что по совокупности всех возможностей самолета он может создавать определенные проблемы для армии США.

Ключевая особенность новой версии J-15T — возможность взлета с помощью электромагнитных катапульт CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), которые будут установлены на новом китайском авианосце проекта Type 003, Fujian. Такая возможность позволяет самолету увеличивать дальность полета и боевую нагрузку, усиливая палубную авиацию ВМС НОАК.

Кроме того, данный вид истребителя, скорее всего, будет совместим и с авианосцами с "классическим" методом запуска — с трамплином в носовой части и аэрофинишерами в кормовой части полетной палубы.

Технические особенности J-15T

Новый истребитель J-15T также включает ряд конструктивных изменений, направленных на улучшение аэродинамики и повышение прочности планера, что необходимо для частых запусков с электромагнитных катапульт. От базовой версии J-15B, которая взлетает с помощью трамплина и имеет боевой радиус до 1200 км при нагрузке до 6500 кг, J-15T отличается усовершенствованной конструкцией и более мощными китайскими двигателями WS-10.

Изменения коснулись и силовой установки самолета. Ранее китайская авиация была ограничена использованием российских двигателей АЛ-31Ф, но внедрение WS-10 указывает на успех Китая в развитии собственных двигательных технологий для палубных самолетов.

Обозреватели отметили, что J-15T, который является многоцелевым истребителем, в целом сопоставимым с F/A-18E Super Hornet ВМС США. Помимо этого Китай также работает над линейкой двухместных J-15, совместимых с авианосцами, для выполнения дополнительных задач. Есть предположения, что двухместные машины будут действовать в роли, аналогичной EA-18G Growler ВМС США, то есть выполнять миссии по радиоэлектронной борьбе.

Двухместный китайский истребитель J-15D Фото: the war zone

Потенциал палубной авиации Китая

В настоящее время на вооружении ВМС НОАК стоят около 66 истребителей J-15B. Ожидается, что новая модель J-15T, с возможностью запуска электромагнитными катапультами, увеличит потенциал палубной авиации, что особенно важно в свете возможного противостояния с США в Тихоокеанском регионе.

По данным источников, Китай уже располагает как минимум 15 новыми J-15T, что усиливает его возможности для быстрой модернизации флота.

