Китайские истребители J-20 — угроза для американского господства в воздухе?

В последнее время Китай существенно увеличил парк истребителей J-20, "наступая на пятки США". По оценкам, у Пекина сейчас больше стелс-истребителей пятого поколения, чем у американцев.

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Военная экспансия Китая ускоряется, и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) увеличили свой парк стелс-истребителей пятого поколения J-20 до двенадцати бригад. Этот стремительный рост, в ходе которого за последний год появилось более семидесяти новых самолетов, сократил разрыв с американским флотом F-35.

Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о передовых китайских истребителях пятого поколения Chengdu J-20 Mighty Dragon.

J-20, который, как сообщается, использует украденные у F-35 технологии, уже приходит на смену старым китайским самолетам, и это весьма тревожная новость.

По мере того как Китай наращивает свой воздушный потенциал, такие региональные державы, как Япония и Южная Корея, увеличивают свои военные инвестиции, в то время как США стремятся сохранить свое господство путем создания истребителя шестого поколения.

J-20 был разработан как равный противник американского истребителя F-35 Lightning II Joint Strike Fighter

Американские военные опасаются, что китайский флот истребителей J-20 покорит новые высоты

Амбиции Китая по расширению своего военного присутствия становятся все более очевидными. США следят за этим и неизбежно оценивают свои силы по отношению к растущей мощи Китая. Что касается воздушной мощи, то США уже давно имеют качественное и количественное преимущество. Но китайский флот стелс-истребителей J-20 наступает на пятки США.

Согласно отчету на сайте Janes, ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) завершили быстрое расширение парка истребителей пятого поколения J-20; теперь Китай имеет двенадцать бригад J-20.

"Janes отмечает, что это довольно резкий рост — с сорока самолетов в начале 2022 года до более семидесяти, поступивших на вооружение только за последний год, судя по оценкам на основе последних спутниковых снимков", — сообщает Asia Times.

Китайский истребитель J-20

Догнать F-35

J-20 был разработан как равный противник американского истребителя F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. F-35 — это платформа пятого поколения, которая активно экспортируется. Обладающий сверхнизким радиолокационным сечением, F-35 обеспечил США и их союзникам стелс-возможности. Помимо стелс-технологий, F-35 славится возможностями объединения данных и работы в сети, что дает беспрецедентную ситуационную осведомленность.

Любопытно, что J-20 похож на F-35.

Совпадение? Возможно, но, скорее всего, нет.

Считается, что китайские шпионы украли техническую информацию программы F-35, которая затем была использована при разработке J-20.

Как бы то ни было, китайцы разработали и теперь производят истребитель пятого поколения в количествах, заслуживающих внимания. "Более того, если верить Janes, ВВС НОАК также заменяют устаревшие J-11 и Су-27 на J-20, чему способствуют достижения в разработке собственных двигателей, таких как WS-15, что снизило зависимость Китая от двигателей российского производства", — сообщает Asia Times.

Стелс-истребители F-35 Фото: National interest

Примечательно, что у Китая сейчас больше стелс-истребителей пятого поколения, чем у американцев, невзирая на преимущество США как первой страны, преодолевшей порог пятого поколения.

Ожидается, что инвестиции Китая в технологии пятого поколения вызовут ответные усилия со стороны других региональных держав, таких как США, Япония и Южная Корея.

США планируют разработать истребитель шестого поколения, который теоретически даст американцам явное преимущество над J-20. Известная как Next Generation Air Dominance (NGAD), американская программа истребителей шестого поколения была недавно приостановлена из-за высокой стоимости. Тем не менее, США, скорее всего, станут первой страной, которая перейдет к шестому поколению, ведь у них самый большой в мире военный бюджет, причем с огромным отрывом.

Япония, в свою очередь, тоже работает над созданием истребителя шестого поколения под названием F-X. Разрабатываемый компанией Mitsubishi, которая наиболее известна по истребителям Zero времен Второй мировой войны, F-X появится в 2035 году и, безусловно, может усилить трения, которые уже возникают в Индо-Тихоокеанском регионе.

Истребитель НОАК J-20 Фото: Getty Images

Индо-Тихоокеанский регион быстро превращается в важнейший геополитический очаг в мире. Китайский ревизионизм и быстро растущие вооруженные силы не дают покоя соседям по региону. США, долгое время являвшиеся одним из самых заинтересованных региональных игроков, предпринимают шаги для сохранения влияния в этом важнейшем регионе. Большая часть американской военной стратегии и запасов оборудования уже пересматриваются с учетом потенциального конфликта с Китаем, который, разумеется, стал бы катастрофой для всех причастных сторон.

Об авторе

Харрисон Касс — журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.