Китайські винищувачі J-20 — загроза для американського панування в повітрі?

Останнім часом Китай істотно збільшив парк винищувачів J-20, "наступаючи на п'яти США". За оцінками, у Пекіна зараз більше стелс-винищувачів п'ятого покоління, ніж у американців.

Related video

Військова експансія Китаю прискорюється, і ВПС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) збільшили свій парк стелс-винищувачів п'ятого покоління J-20 до дванадцяти бригад. Це стрімке зростання, під час якого за останній рік з'явилося понад сімдесят нових літаків, скоротило розрив з американським флотом F-35.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса про передові китайські винищувачі п'ятого покоління Chengdu J-20 Mighty Dragon.

J-20, який, як повідомляється, використовує вкрадені у F-35 технології, вже приходить на зміну старим китайським літакам, і це дуже тривожна новина.

У міру того як Китай нарощує свій повітряний потенціал, такі регіональні держави, як Японія і Південна Корея, збільшують свої військові інвестиції, поки США прагнуть зберегти своє панування завдяки винищувачу шостого покоління.

J-20 був розроблений як рівний супротивник американського винищувача F-35 Lightning II Joint Strike Fighter

Американські військові побоюються, що китайський флот винищувачів J-20 підкорить нові висоти

Амбіції Китаю щодо розширення своєї військової присутності стають дедалі очевиднішими. США стежать за цим і неминуче оцінюють свої сили стосовно дедалі більшої потужності Китаю. Щодо повітряної міці, то США вже давно мають якісну і кількісну перевагу. Але китайський флот стелс-винищувачів J-20 наступає на п'яти США.

Згідно зі звітом на сайті Janes, ВПС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) завершили швидке розширення парку винищувачів п'ятого покоління J-20; тепер Китай має дванадцять бригад J-20.

"Janes зазначає, що це доволі стрімке зростання — із сорока літаків на початку 2022 року до понад сімдесяти, що надійшли на озброєння тільки за останній рік, з огляду на оцінки на основі останніх супутникових знімків", — повідомляє Asia Times.

Китайський винищувач J-20

Наздогнати F-35

J-20 був розроблений як рівний супротивник американського винищувача F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. F-35 — це платформа п'ятого покоління, яка активно експортується. Володіючи наднизьким радіолокаційним перетином, F-35 забезпечив США та їхнім союзникам стелс-можливості. Крім стелс-технологій, F-35 славиться можливостями об'єднання даних і роботи в мережі, що дає безпрецедентну ситуаційну обізнаність.

Цікаво, що J-20 схожий на F-35.

Збіг? Можливо, але, найімовірніше, ні.

Вважається, що китайські шпигуни вкрали технічну інформацію програми F-35, яку потім використали під час розроблення J-20.

Хай там як, китайці розробили і тепер виробляють винищувач п'ятого покоління в кількостях, що заслуговують на увагу. "Ба більше, якщо вірити Janes, ВПС НВАК також замінюють застарілі J-11 і Су-27 на J-20, чому сприяють досягнення в розробленні власних двигунів, як-от WS-15, що знизило залежність Китаю від двигунів російського виробництва", — повідомляє Asia Times.

Стелс-винищувачі F-35 Фото: National interest

Примітно, що у Китаю зараз більше стелс-винищувачів п'ятого покоління, ніж в американців, незважаючи на перевагу США як першої країни, що подолала поріг п'ятого покоління.

Очікується, що інвестиції Китаю в технології п'ятого покоління спонукатимуть до відповідних зусиль з боку інших регіональних держав, як-от США, Японія і Південна Корея.

США планують розробити винищувач шостого покоління, який теоретично дасть американцям явну перевагу над J-20. Відома як Next Generation Air Dominance (NGAD), американська програма винищувачів шостого покоління була нещодавно припинена через високу вартість. Проте США, найімовірніше, стануть першою країною, яка перейде до шостого покоління, адже у них найбільший у світі військовий бюджет, причому з величезним відривом.

Японія своєю чергою теж працює над створенням винищувача шостого покоління під назвою F-X. Розроблюваний компанією Mitsubishi, яка найбільш відома за винищувачами Zero часів Другої світової війни, F-X з'явиться 2035 року і, безумовно, може посилити тертя, які вже виникають в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Винищувач НВАК J-20 Фото: Getty Images

Індо-Тихоокеанський регіон швидко перетворюється на найважливіший геополітичний осередок у світі. Китайський ревізіонізм і збройні сили, що швидко збільшуються, не дають спокою сусідам по регіону. США, які тривалий час були одним із найзацікавленіших регіональних гравців, роблять кроки для збереження впливу в цьому надважливому регіоні. Більшу частину американської військової стратегії і запасів обладнання вже переглядають з урахуванням потенційного конфлікту з Китаєм, який, безперечно, став би катастрофою для всіх причетних сторін.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку. На його рахунку понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Здобув ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.