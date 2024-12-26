У мережі показали перший політ китайського винищувача "6-го покоління": чутки і домисли (фото)

Російські "фахівці" заявили, що ця подія нібито знаменує собою технологічний прорив Китаю в галузі авіабудування. Однак зовні загадковий літак не схожий на прототип White Emperor B, які китайці позиціонують як винищувач 6-го покоління.

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У китайських соцмережах з'явилися кадри польоту загадкового літака в супроводі винищувача Chengdu J-20. У зв'язку з цим російські профільні ресурси повідомили, що на опублікованих фото і відео зафіксовано перший "офіційний політ винищувача 6-го покоління", хоча офіційного підтвердження з боку китайських військових поки що не було.

Російські "аналітики" зазначили, що політ літака, назва якого поки що невідома, нібито знаменує собою не тільки технологічний прорив, а й демонстрацію Китаю як однієї з провідних військових держав.

Загадковій машині безпідставно приписали якісь ключові особливості, серед яких, зокрема, застосування передових технологій, включно з системами штучного інтелекту, гіперзвукову швидкість і підвищену стійкість до радіоелектронної боротьби.

Фото: Скрін відео

Фото: Скрін відео

Зазначимо, що в китайських джерелах останнім часом подейкували про підготовку до польоту винищувача шостого покоління. Водночас повідомлялося, що нова машина нібито оснащена трьома двигунами, хоча таке конструктивне рішення досить спірне через аеродинамічні аспекти.

Однак на користь того, що китайці справді готувалися до випробувань якогось нового літака, свідчить той факт, що аеродром Ченду, де й відбувалися випробування, був тимчасово закритий.

Розробка винищувача 6-го покоління в КНР

Примітно, що в листопаді на Airshow China 2024 у Чжухаї китайські авіабудівники продемонстрували макет під назвою White Emperor B (Білий імператор B). Повідомлялося, що задня частина літака оснащена двома двигунами з овальними вихлопними трубами, що знижують інфрачервоне випромінювання.

Отже, уже за цією конструктивною особливістю "Білий імператор" відрізняється від літака, який був помічений у небі над Ченду. Ба більше, зовні китайський демонстратор не схожий на літак, який потрапив на опубліковані кадри польоту. Тому говорити про випробування китайського винищувача 6-го покоління передчасно.

Тим часом зовнішні обриси загадкового китайського літака нагадують безпілотний апарат дальнього радіусу дії MD-19, випробування якого пройшли в середині грудня. І якраз про запуск цього БПЛА повідомлялося офіційно, до того ж був репортаж, у якому детально розповіли про розробку та показали кадри запуску дрона з повітряної платформи.

Фото: Скрін відео

Фото: Скрін відео

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