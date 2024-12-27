Дві новинки в один день: Китай підняв у небо ще один літак нового типу (відео)

Машина, що отримала позначення J-36, відрізняється від зразка JH-XX меншими розмірами, конструкцією крила та кількістю двигунів. Однак, імовірно, обидва літаки матимуть однакову авіоніку та озброєння.

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26 грудня увага фахівців і любителів військової техніки була прикута до Китаю, де одразу два нових бойових літаки здійнялися в повітря, залишивши за собою безліч запитань і спекуляцій. Обидва літаки, розроблені двома найбільшими авіабудівними корпораціями Китаю — Ченду (CAC) і Шеньян (SAC), являють собою радикальний відхід від традиційних конструкцій. Оглядачі The War Zone з'ясовували, що являють собою ці зразки та якими характеристиками вони можуть володіти.

Перші зображення цих літаків з'явилися майже одночасно, що швидше за все невипадково. Ченду і Шеньян, як конкуруючі центри китайської військової авіації, одночасно представили свої розробки, символічно обравши для цього дату 26 грудня — день народження Мао Цзедуна.

Одним із них виявився винищувач-бомбардувальник, відомий під умовним західним індексом JH-XX, а другим — абсолютно новий бойовий літак, який у західних джерелах уже почали називати J-36.

Короткий опис машин

Літак Chengdu JH-XX — це масивний бойовий апарат із ромбоподібним крилом і безхвостою конструкцією. Його розміри передбачають використання тридвигунної силової установки, що вирізняє його серед сучасних винищувачів. Літак має ромбоподібну форму крила та подовжені елементи для зниження радіолокаційної помітності.

На іншому кінці Китаю, в небі над одним із ключових авіаційних міст був помічений ще один літак, супроводжуваний винищувачами J-16. Цей апарат, очевидно, розроблений Shenyang Aircraft Corporation. У низці джерел він уже отримав індекс Shenyang J-36, що логічно вписується в еволюцію винищувачів цього виробника.

Новий китайський літак отримав позначення JH-XX Фото: X (Twitter)

На відміну від машини Chengdu, цей літак являє собою більш компактну платформу з дводвигунною конфігурацією. Його крила мають характерну "лямбда"-подібну форму з гострими кутами і поглибленими повітрозабірниками DSI. Таке компонування знижує радіолокаційну помітність і покращує аеродинамічні характеристики.

Китайський літак J-36

Технічні особливості

Безхвоста конструкція

Обидві машини позбавлені звичних вертикальних і горизонтальних хвостових площин. Цей підхід забезпечує малопомітність у широкому діапазоні частот і знижує аеродинамічний опір, покращуючи паливну ефективність і стійкість у польоті. Однак відсутність хвостового оперення вимагає складної системи управління польотом — fly-by-wire, яка компенсує зниження маневреності.

Двигуни

Літак JH-XX, імовірно, використовує три двигуни, що дає змогу підвищити тягу, поліпшити стійкість і, ймовірно, інтегрувати технологію векторного управління тягою для збільшення маневреності.

Shenyang J-36 оснащений двома двигунами з кутастими надзвуковими повітрозабірниками (DSI). Така конфігурація знижує радіолокаційну помітність, зберігаючи водночас високу ефективність.

Авіоніка та озброєння

Хоча точні характеристики залишаються таємницею, експерти припускають, що обидві платформи оснащені:

Передовими радарами з активною фазованою решіткою (AESA),

Системами управління з використанням штучного інтелекту для полегшення взаємодії з безпілотними дронами,

Вбудованими відсіками для озброєння, щоб мінімізувати радіолокаційний перетин.

Шасі

У JH-XX шасі посилене, двоколісне, здатне витримувати значне навантаження під час посадки.

У J-36 використовується стандартне триколісне шасі, що відповідає його меншим розмірам і передбачуваній ролі.

Новий виток в еволюції винищувачів

Оглядачі зазначають, що попри обмежену інформацію, очевидно, що Китай активно працює над наступниками своїх J-20 і J-35. Поява нових літаків також підтверджує важливість відповідної реакції з боку США та інших країн, що розробляють винищувачі шостого покоління.

Чи зможе одна з цих машин стати основою китайських повітряних сил майбутнього, поки що незрозуміло, але їхня поява вже змінила перебіг військових розробок, задавши новий стандарт для технологій повітряного бою.

Також залишається цікаве питання: чи є J-36 пілотованим винищувачем? Фотографії не дозволяють однозначно визначити наявність повноцінної кабіни. Це змушує задуматися, що машина може бути або випробувальним прототипом для безпілотного апарату, або повністю безпілотною розробкою.

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