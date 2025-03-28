"Огидний вчинок" чоловіка закінчився протестом пасажирів літака: що він зробив

Проти фігуранта цієї історії розпочато попереднє розслідування за порушення громадського порядку.

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33-річний пасажир, ім’я якого не розголошується, однією рукою масажував свої інтимні місця салоні літака, що прямував зі швейцарського Цюриха до німецького Дрездена. Такою поведінкою чоловік викликав обурення в інших пасажирів, а також членів екіпажу. Про це пише видання Bild.

Той факт, що поруч з фігурантом цієї історії сиділа незнайома жінка, очевидно, його зовсім не турбував. Попутниця, обурена такою поведінкою, повідомила про це стюардесі й попросила пересадити її на інше місце. Втім, винуватець скандалу після цього не зупинявся.

Наслідки такої поведінки

Речник федеральної поліції повідомив, що бортпровідниця поговорила з чоловіком, однак він не сприйняв попередження серйозно і продовжував задовольняти себе. Лише після кількох зауважень та ще одного прохання порушник порядку прибрав руку зі штанів.

Поведінка пасажира викликала обурення в попутників Фото: Unplash

Коли літак приземлився в Дрездені близько 7.40 ранку, в аеропорту вже чергували співробітники федеральної поліції.

Обвинувачений зізнався офіцерам, що справді сидів у присутності двох жінок. Однак начебто не усвідомлював своєї провини, оскільки "не показував геніталії". Разом з тим, проти нього розпочато попереднє розслідування за порушення громадського порядку.

Нагадаємо, раніше командир літака Boeing 747-8, який летів з Маямі (США) до Франкфурта (Німеччина), несподівано втратив свідомість. Переліт через Атлантику зазвичай займає від 8 до 9 годин, однак цього разу літак екстрено повернувся вже за 5 годин 40 хвилин.

До того ж нештатна ситуація сталась на рейсі авіакомпанії United Airlines. На борту Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), зламався туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.