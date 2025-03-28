"Отвратительный поступок" мужчины закончился протестом пассажиров самолета: что он сделал

Против фигуранта этой истории начато предварительное расследование за нарушение общественного порядка.

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33-летний пассажир, имя которого не разглашается, одной рукой массировал свои интимные места в салоне самолета, следовавшего из швейцарского Цюриха в немецкий Дрезден. Таким поведением мужчина вызвал возмущение у других пассажиров, а также членов экипажа. Об этом пишет издание Bild.

Тот факт, что рядом с фигурантом этой истории сидела незнакомая женщина, очевидно, его совсем не беспокоил. Попутчица, возмущенная таким поведением, сообщила об этом стюардессе и попросила пересадить ее на другое место. Однако виновник скандала после этого не останавливался.

Последствия такого поведения

Представитель федеральной полиции сообщил, что бортпроводница поговорила с мужчиной, однако он не воспринял предупреждение серьезно и продолжал удовлетворять себя. Только после нескольких замечаний и еще одной просьбы нарушитель порядка убрал руку из штанов.

Поведение пассажира вызвало возмущение у попутчиков Фото: Unplash

Когда самолет приземлился в Дрездене около 7.40 утра, в аэропорту уже дежурили сотрудники федеральной полиции.

Обвиняемый признался офицерам, что действительно сидел в присутствии двух женщин. Однако якобы не осознавал своей вины, поскольку "не показывал гениталии". Вместе с тем, против него начато предварительное расследование за нарушение общественного порядка.

Напомним, ранее командир самолета Boeing 747-8, который летел из Майами (США) во Франкфурт (Германия), неожиданно потерял сознание. Перелет через Атлантику обычно занимает от 8 до 9 часов, однако на этот раз самолет экстренно вернулся уже через 5 часов 40 минут.

К тому же нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании United Airlines. На борту Boeing 777-300ER, следовавшего из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), сломался туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.