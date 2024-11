Счет 104-0: как F-15 установил непревзойденный рекорд сбитий в воздушных боях

Известный американский истребитель F-15EX Eagle II остается фаворитом любителей авиации и военных экспертов, поскольку имеет впечатляющий список боевых достижений.

История создания и развития самолета Eagle восходит к началу войны во Вьетнаме, когда ВМС и ВВС прорабатывали детали совместного будущего тактического самолета. Тогдашний госсекретарь Роберт Макнамара поручил ведомствам создать единую платформу, которая могла бы выполнять задачи их обоих.

Фокус перевел статью военного аналитика Майи Карлин о боевом пути американского истребителя F-15 Eagle.

Американский истребитель F-15 Eagle с впечатляющим боевым послужным списком 104-0 (104 поражения без потерь) славится своей скоростью, маневренностью и огневой мощью. F-15 был разработан еще во времена войны во Вьетнаме, чтобы противостоять советским МиГ, и доказал свое превосходство в воздушном бою.

Последняя модификация F-15EX еще больше расширила его возможности: истребитель несет более 13,5 тонны вооружения и запускает до 12 ракет класса "воздух-воздух".

Прозванный "бомбовозом", F-15EX сочетает в себе наследие Eagle с передовыми технологиями, а это гарантирует, что самолет останется важнейшим активом для ВВС США в ближайшие годы.

Почему рекорд F-15 Eagle по-прежнему не превзойден

Известный своим боевым рекордом 104-0 (104 сбития без потерь), F-15 Eagle американского производства остается фаворитом среди любителей авиации и военных экспертов. Платформа четвертого поколения, возможно, технически отстает от более новых истребителей F-22 Raptor и F-35 Joint Strike Fighter, но Eagle все еще сохраняет свои позиции, когда речь заходит о скорости и мощности вооружения.

Фактически F-15 остается самым быстрым истребителем превосходства в воздухе среди всех американских вооруженных сил. Превосходство истребителя в воздухе достигается благодаря сочетанию непревзойденной маневренности, дальности, вооружения, авионики и ускорения. Эти первоклассные возможности, несомненно, сделали вклад в выдающийся послужной список платформы.

Обзор самолета

История создания и развития Eagle восходит к началу войны во Вьетнаме, когда ВМС и ВВС прорабатывали детали совместного будущего тактического самолета. Тогдашний госсекретарь Роберт Макнамара поручил ведомствам создать единую платформу, которая могла бы выполнять задачи их обоих. Советы летали на МиГ-23 и МиГ-25, которые считались исключительными истребителями. Известные производители, включая North American Rockwell, Fairchild Republic, McDonnell Douglas и General Dynamics, представили свои предложения. В конечном итоге ВВС выбрали проект компании McDonnell Douglas, и на свет появился F-15.

Когда прототип Eagle поднялся в небо, он во многом стал "первым". Платформа стала первой в своем роде, умеющей атаковать несколько вражеских целей одновременно с расстояния до 160 км благодаря новейшим ракетам "воздух-воздух" с радиолокационным наведением и усовершенствованной радарной системе. Примечательно, что этот истребитель также стал первым в своем роде, способным сразу после взлета взмывать в небо благодаря невероятной скорости разгона.

F-15 за работой

Лейтенант ВВС США Сезар Родригес сбил больше советских истребителей МиГ, чем любой другой пилот со времен Вьетнамской войны.

Свои первые два поражения пилот совершил во время первой войны в Персидском заливе, сбив МиГ-23 и МиГ-29, принадлежавшие ВВС Ирака. Его третье сбитие произошло в конце десятилетия во время бомбардировок Югославии силами НАТО.

Представляем F-15EX

Несравненный боевой опыт F-15 способствовал тому, что эта платформа продолжает оставаться на вооружении ВВС США. F-15EX – это новейший вариант истребителя, оснащенный передовыми возможностями, превосходящими предыдущие модели Eagle. Эксперты называют этот новый Eagle "бомбовозом", поскольку он может нести более 13,5 тонны вооружения. Ранее в этом году сообщалось, что эта платформа способна нести и запускать до дюжины ракет класса "воздух-воздух". Новые рекорды по количеству и тоннажу перевозимых боеприпасов – вот что делает Eagle II настоящей машиной для убийства.

Несмотря на то, что F-15 уже устарел, внедрение технологий следующего поколения в новейший вариант поможет ему служить ВВС еще долгие годы.

Об авторе

Майя Карлин – автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник имени Анны Соболь-Леви в IDC Герцлия в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.