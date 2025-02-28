Намек на новую версию: у истребителей Boeing F-15 появился загадочный датчик Tiger Eyes (фото)

Система IRST, известная как Tiger Eyes, была установлена на истребителях F-14D Tomcat, ее также устанавливали на некоторые более современные экспортные модели Strike Eagle, включая сингапурский F-15SG и южнокорейский F-15K. Tiger Eyes также устанавливается на экспортные версии F-15 Advanced Eagle, на F-15SA ВВС Саудовской Аравии и F-15QA — Катара.

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На новом снимке F-15, опубликованном Boeing, показан один из истребителей серии F-15 Advanced Eagle, оснащенный, судя по всему, ранее неизвестным инфракрасным датчиком поиска и сопровождения (IRST), который находится перед кабиной. Фото опубликовано в соцсети Х в качестве иллюстрации пресс-релиза о контракте, заключенном с дочерней компанией — Tapestry Solutions.

Такой контракт должен предоставить ВВС программные решения для планирования миссий для различных типов боевых самолетов, включая F-15.

Хотя F-15 уже используют датчики IRST, до сих пор это были разновидности, установленные на контейнерах и пилонах. Внутренняя версия на носовой части самолета дает несколько ключевых преимуществ, отмечает издание The War Zone.

На опубликованном фото F-15 находится в тени, но с отличительными чертами одного из истребителей Boeing F-15 Advanced Eagle, хотя не сразу понятно, какой именно это вариант или же это испытательный стенд компании, что кажется наиболее вероятным.

Наиболее заметная особенность самолета — небольшой обтекатель перед лобовым стеклом, судя по всему, датчик IRST.

Фото Boeing, опубликованное с близкого ракурса

Представители Boeing в ответ на запрос журналистов сообщили, что датчик настоящий, а не изображение в Photoshop. По крайней мере, это означает, что в компании рассматривали возможность установки такого рода технологии на свои последние модели F-15.

F-15C Eagle американских ВВС с авиабазы "Нелис", Невада

IRST, известный как Tiger Eyes, был установлен на истребителях F-14D Tomcat, его также устанавливали на некоторые из более современных экспортных моделях Strike Eagle, включая сингапурский F-15SG и южнокорейский F-15K. Датчик размещается внутри левого воздухозаборного пилона, на котором установлен контейнер наведения самолета. Tiger Eyes также устанавливается на экспортные версии F-15 Advanced Eagle, на F-15SA ВВС Саудовской Аравии и F-15QA — Катара.

F-15SG Сингапура

На основе AN/AAS-42 также разработан датчик AN/ASG-34, который лежит в основе системы IRST21, используемой в Legion Pod компании Lockheed Martin.

Что касается Legion Pod, он используется на устаревших самолетах ВВС США F-15C Eagle, а также является частью сенсорного комплекта на более новом F-15EX Eagle II.

Legion Pod под F-15EX

Прежде уже были попытки установить IRST на носу F-15. В Японии по меньшей мере на один F-15J систему IRST ставили в экспериментальном порядке. Но в конечном итоге IRST устранили из японской программы модернизации F-15J, известной как Japan Super Interceptor (JSI).

Стоит также рассмотреть возможность, хотя это и не столь вероятно, что речь идет о внутренней системе наведения FLIR (IFTS) AN/AAQ-32, которая размещена на F-16E/F Desert Falcon Воздушных сил ОАЭ. Этот уникальный комплект инфракрасного наведения и навигации включает в себя систему FLIR перед лобовым стеклом, которая обеспечивает видеосигналом дисплей пилота F-16E/F.

Система IRST

Система инфракрасного поиска и слежения IRST

Система инфракрасного поиска и слежения (IRST) — это способ обнаружения и отслеживания объектов с инфракрасным излучением, например инфракрасных сигнатур реактивных самолетов и вертолетов. Такие системы не излучают тепловых сигнатур, в отличие от радаров, и их трудно обнаружить.

Первые примеры использования системы IRST появились на самолетах F-101 Voodoo, F-102 Delta Dagger и F-106 Delta Dart. В 1963 году на F-106 раннюю установку IRST заменили на серийную выдвижную установку.

Напомним, что, по данным Forbes, украинские F-16 оснащены спецсредствами защиты от российских радаров ПВО.

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