Натяк на нову версію: у винищувачів Boeing F-15 з'явився загадковий датчик Tiger Eyes (фото)

Систему IRST, відому як Tiger Eyes, було встановлено на винищувачах F-14D Tomcat, її також встановлювали на деякі сучасніші експортні моделі Strike Eagle, включно з сінгапурським F-15SG і південнокорейським F-15K. Tiger Eyes також встановлюється на експортні версії F-15 Advanced Eagle, на F-15SA ВПС Саудівської Аравії й F-15QA — Катару.

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На новому знімку F-15, опублікованому Boeing, показано один із винищувачів серії F-15 Advanced Eagle, оснащений, судячи з усього, раніше невідомим інфрачервоним датчиком пошуку і супроводу (IRST), що розташований перед кабіною. Фото опубліковано в соцмережі Х як ілюстрацію пресрелізу про контракт, укладений із дочірньою компанією — Tapestry Solutions.

Такий контракт має надати ВПС програмні рішення для планування місій для різних типів бойових літаків, включно з F-15.

Хоча F-15 вже використовують датчики IRST, досі це були різновиди, встановлені на контейнерах і пілонах. Внутрішня версія на носовій частині літака дає кілька ключових переваг, зазначає видання The War Zone.

На опублікованому фото F-15 перебуває в тіні, але з відмінними рисами одного з винищувачів Boeing F-15 Advanced Eagle, хоча не одразу зрозуміло, який саме це варіант, або ж це випробувальний стенд компанії, що видається найімовірнішим.

Найпомітніша особливість літака — невеликий обтічник перед лобовим склом, судячи з усього, датчик IRST.

Фото Boeing, опубліковане з близького ракурсу

Представники Boeing у відповідь на запит журналістів повідомили, що датчик справжній, а не зображення у Photoshop. Принаймні, це означає, що в компанії розглядали можливість встановлення такої технології на свої останні моделі F-15.

F-15C Eagle американських ВПС з авіабази "Неліс", Невада

IRST, відомий як Tiger Eyes, був встановлений на винищувачах F-14D Tomcat, його також встановлювали на деякі з сучасніших експортних моделях Strike Eagle, включно з сінгапурським F-15SG і південнокорейським F-15K. Датчик розміщується всередині лівого повітрозабірного пілона, на якому встановлено контейнер наведення літака. Tiger Eyes також встановлюється на експортні версії F-15 Advanced Eagle, на F-15SA ВПС Саудівської Аравії й F-15QA — Катару.

F-15SG Сінгапуру

На основі AN/AAS-42 також розроблено датчик AN/ASG-34, який лежить в основі системи IRST21, використовуваної в Legion Pod компанії Lockheed Martin.

Що стосується Legion Pod, його використовують на застарілих літаках ВПС США F-15C Eagle, а також він є частиною сенсорного комплекту на новішому F-15EX Eagle II.

Legion Pod під F-15EX

Раніше вже були спроби встановити IRST на носі F-15. В Японії щонайменше на один F-15J систему IRST ставили в експериментальному порядку. Але в кінцевому підсумку IRST усунули з японської програми модернізації F-15J, відомої як Japan Super Interceptor (JSI).

Варто також розглянути можливість, хоча це і не настільки ймовірно, що йдеться про внутрішню систему наведення FLIR (IFTS) AN/AAQ-32, яка розміщена на F-16E/F Desert Falcon Повітряних сил ОАЕ. Цей унікальний комплект інфрачервоного наведення і навігації містить систему FLIR перед лобовим склом, яка забезпечує відеосигналом дисплей пілота F-16E/F.

Система IRST

Система інфрачервоного пошуку і стеження IRST

Система інфрачервоного пошуку і стеження (IRST) — це спосіб виявлення і відстеження об'єктів з інфрачервоним випромінюванням, наприклад, інфрачервоних сигнатур реактивних літаків і вертольотів. Такі системи не випромінюють теплових сигнатур, на відміну від радарів, і їх важко виявити.

Перші приклади використання системи IRST з'явилися на літаках F-101 Voodoo, F-102 Delta Dagger і F-106 Delta Dart. 1963 року на F-106 ранню установку IRST замінили на серійну висувну установку.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, українські F-16 оснащені спецзасобами захисту від російських радарів ППО.

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