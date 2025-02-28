Українські F-16 оснащені спецзасобами захисту від російських радарів ППО, — Forbes

Деякі з українських F-16 оснащені озброєнням для патрулювання в цілях ППО — парами ракет AIM-9 з інфрачервоним наведенням і ракетами AIM-120 з радіолокаційним наведенням. А також трьома баками додаткового палива, що скидаються, під крилами та фюзеляжем.

Related video

Винищувачі Lockheed Martin F-16 українських ЗС із найкращими з наявних ракет класу "повітря-повітря", високоточними бомбами та радарними глушниками все частіше атакують російські війська на передовій. Про це пише Forbes.

У мережі з'являється дедалі більше фотографій і відео, на яких зафіксовано європейські F-16, що проносяться над Україною, включно з найнебезпечнішою східною частиною країни. Деякі з них оснащені озброєнням для патрулювання в цілях ППО — парами ракет AIM-9 з інфрачервоним наведенням і ракетами AIM-120 з радіолокаційним наведенням, а також трьома баками додаткового палива, які можуть бути скинуті, під крилами й фюзеляжем.

У інших є обладнання для більш ризикованих бомбардувальних рейдів: два пілони, на яких встановлені вісім бомб малого діаметра, а також центральний контейнер радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131, усе це доповнює чотири ракети класу "повітря-повітря" та два скидані баки.

Остання комплектація дає змогу одномісним надзвуковим F-16 уражати російські цілі в повітрі та на землі на відстані десятків кілометрів, а також виявляти й глушити радари РФ і батареї ракет класу "земля-повітря".

"Вони діють як "летюча ППО" з передовими технологіями попередження про ракетний напад", — зазначила проукраїнська аналітична група Conflict Intelligence Team.

Блок радіоелектронного придушення AN/ALQ-131 — це нова і критично важлива можливість для українських ЗС, які вступили в повномасштабну війну в лютому 2022 року без істотних повітряних глушників, через що Україна втрачала літаки на ранньому етапі. Багато було втрачено в перші тижні повномасштабного вторгнення.

85 винищувачів F-16, які Україна отримує з Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії, набагато краще оснащені, ніж довоєнні сили, що складалися переважно з колишніх радянських винищувачів МіГ і Су. На додаток до блоків радіоелектронного придушення AN/ALQ-131, які спочатку були запрограмовані групою фахівців ВПС США, F-16 можуть нести інтегровану систему розподілу Pylon і інтегровані системи електронного бою Pylon: PIDS і ECIPS.

PIDS викидає металеві відбивачі та теплові пастки, щоб обдурити зенітні ракети, що наближаються, з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням. ECIPS містить пасивний захист, що доповнює активні відбивачі й пастки, включно з глушником AN/ALQ-162 для придушення радарів на землі, а також системою попередження про ракети AN/AAR-60 для запуску пасивного захисту.

Усі ці захисні системи не роблять F-16 невразливими. Українські ЗС уже втратили один F-16 із приблизно 16 одиниць, які отримали від Данії та Нідерландів. Літак розбився за загадкових обставин під час патрулювання з метою ППО в серпні, тоді загинув відомий пілот Олексій "Мунфіш" Месь.

Але система AN/ALQ-131 може надати можливості для переваги в повітрі, щоб досягти мети, яка має стратегічне значення, — пояснив представник ВПС США.

Однак така для самозахисту може і не зберегтися. Неясно, якою мірою Повітряні сили України продовжать покладатися на американців у програмуванні модулів AN/ALQ-131. Якщо Україні для цього все ще потрібні американці, тоді можливість адаптувати модулі ECM може бути втрачена, оскільки США за президента Дональда Трампа все більше зближуються з Росією.

Нагадаємо, що аналітики пояснили, чи втратила Росія перевагу щодо КАБів на полі бою.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ заявили, що якщо Трампу потрібні корисні копалини, йому слід надати Україні винищувачі F-35.