"Росія втратила перевагу КАБів на полі бою": аналітики пояснили, чи так це

За словами журналістів, найефективніший засіб проти ФАБ з УМПК — це все ж таки знищення самих носіїв і бажано ще до їхнього підняття в атмосферу.

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Західні ЗМІ писали, що РФ втратила перевагу в частині коригованих бомб по всій лінії фронту. Про це пише портал Militarnyi, згадуючи про матеріал у виданні Forbes і пост російського пропагандиста Іллі Туманова (Fighterbomber).

Масова загроза ФАБ з'явилася на початку 2023 року, вже до кінця року вони стали значною проблемою для українських захисників. Усе починалося з перетворення на авіабомби ФАБів калібром 250 і 500-кг. На сьогодні вже обладнали модулями півторатонні ФАБ-1500 і навіть ФАБ-3000, але їх застосовують не настільки широко. Це аналог американських JDAM.

JDAM

Одним зі способів протидії були спроби збивати ФАБи з УМПК за допомогою зенітних ракетних комплексів, але через масовість самих пусків цей спосіб протидії вельми обмежений через дорожнечу зенітних ракет.

На початку лютого начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі заявив, що в четвер 6 лютого протиповітряна оборона збила в передмісті Запоріжжя керовану авіаційну бомбу. Він додав, що це був не перший випадок.

Су-34 з авіабомбами та УМПК Фото: Мiноборони РФ

Перед цим у соцмережах із посиланням на неназвані джерела почали з'являтися повідомленнями про збитий напередодні російський КАБ у Запоріжжі за допомогою "експериментальної зброї". 25 лютого 2025 року про проблему із застосуванням ФАБів з УМПК заговорив один із рупорів російської пропаганди Ілля Туманов (Fighterbomber). Він визнав ефективність українських засобів РЕБ, які в рази знизили ефективність і без того не надто точних ФАБів з УМПК.

"Може знадобитися вісім або навіть 16 бомб, щоб надійно вразити одну ціль", — вказав Туманов.

Тобто на віддаленості від кількох десятків кілометрів вдалося не тільки відвернути їхній вектор, а й спрямувати на безлюдну територію колишнього Каховського водосховища.

Але одна з причин, чому це вдалося, у значній віддаленості від початкової цілі та насиченості засобами РЕБ на траєкторії польоту. Навчання особового складу до роботи на відповідних засобах у протидії цьому типу загроз.

У разі коли ціль безпосередньо на лінії бойового зіткнення, як зазначали російські джерела, тут лише збільшується коефіцієнт ймовірного влучання. Тож збільшенням кількості вильотів літаків окупанти все ж можуть досягати своїх цілей і зараз. Ще питання в наявності відповідних засобів і фахівців на конкретній ділянці фронту для протидії ФАБам з УМПК.

Чи можна сказати, що загроза ФАБ з УМПК минула? Однозначно ні, і навіть, попри заяви про зменшення їхньої ефективності, це не прибирає загрозу з поля бою до кінця. Також слід розуміти, що з ускладненням системи управління та додаванням таких елементів, як інерційна система наведення, що керує засобом ураження без супутникової навігації, вони зможуть обходити системи РЕБ. Існують й інші можливі технічні варіанти, коли будуть потрібні нові рішення у протидії цим загрозам.

Знищений російський бомбардувальник Су-34 на аеродромі Морозовськ

Автори публікації резюмують, що найефективніший засіб проти ФАБ з УМПК — це все ж таки знищення самих носіїв і бажано ще до їхнього підняття в атмосферу.

Нагадаємо, що західні оглядачі зазначають, що КАБи б'ють повз ціль, бо різко втратили ефективність.

Також повідомлялося про те, як змінюється тактика масованих ударів ЗС РФ по Україні.