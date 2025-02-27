Відхід від шаблонів: як змінюється тактика масованих ударів ЗС РФ по Україні
У початковій фазі великої війни російська армія запускала ракети і дрони примітивним чином. Але росіяни адаптувалися — тепер вони вільно змінюють напрямки і висоту польоту всіх засобів ураження.
Російська армія змінює тактику масованих ударів по Україні та адаптується до нових реалій. Про це сказав офіцер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Денис Смажний в інтерв'ю "РБК-Україна".
У початковій фазі російського вторгнення в Україну ракетні та дронові атаки були досить шаблонними. Далі ЗС РФ почали адаптуватися і швидко вчитися на своїх помилках, констатував військовий.
Росіяни можуть змінювати напрямки і висоту польоту всіх засобів повітряного ураження. Змінюється тактика застосування балістичних ракет, зокрема з Північної Кореї, в комбінації з іранськими дронами.
"Тактика постійно змінюється, вдосконалюється, синхронізуються удари. Цьому треба протидіяти", — зауважив Смажний.
Перші атаки, як каже представник командування Повітряних Сил, були по позиціях зенітних ракетних підрозділів, радіотехнічних військ і по аеродромах.
"Саме через те, що вони їх атакували, у них була ілюзія знищення всіх цих засобів", — підсумував він.
Нагадаємо, Росія збирається наростити виробництво ракет у 2025 році. У планах у агресора — виготовити понад 750 "Іскандерів" і понад 560 крилатих ракет Х-101.
Західні аналітики прораховували запаси озброєння в Європі. Виявилося, що у Франції ракет "повітря-повітря" вистачить не більше, ніж на три дні високоінтенсивних боїв.