Чим відбиватиметься Європа: Франція має запас ракет на кілька днів війни, — IFRI

Крім проблем із запасами озброєння фахівці відзначили вразливість винищувачів Rafale, які в їхньому нинішньому стані поступаються більш сучасним літакам.

Related video

На тлі побоювань щодо можливого військового протистояння Європи та Росії, західні аналітики дали оцінку запасам європейського озброєння. Зокрема французький інститут міжнародних відносин (IFRI) опублікував доповідь, у якій йдеться про вкрай низькі запаси боєприпасів у Повітряно-космічних сил Франції.

Аналітики інституту підрахували, що кількість керованих ракет "повітря-повітря" дає змогу вести бойові дії високої інтенсивності не більше трьох днів. У разі застосування далекобійних ракет Meteor їхній запас може бути вичерпано всього за добу.

Ситуація з крилатими ракетами також залишається напруженою: після передачі SCALP-EG Україні їхні запаси не були поповнені. Аналогічна проблема спостерігається і з зенітними ракетами ASTER-30. У доповіді також підкреслюється нездатність французької системи ППО ефективно протистояти сучасним загрозам, включно з масованими атаками ракет і дронів-камікадзе. Причиною цього називається нечисленність ЗРК, відсутність ешелонованого захисту і дефіцит зенітної артилерії, включно з ПЗРК.

Важливо

Кошмар для НАТО: Україна обходить Європу у виробництві зброї, — ЗМІ

Недостатність боєприпасів відзначається не тільки в авіації та ППО, а й в артилерії. На 2024 рік французька оборонна промисловість здатна виробляти лише 20 000 155-мм снарядів на рік — обсяг, який витрачається за 3-4 дні активних бойових дій в Україні.

Потенціал ПКС Франція до 2035 року Фото: Відкриті джерела

Проблеми французьких ПКС

Про критичну ситуацію у французьких ПКС розповіли в інтерв'ю виданню Boulevard Voltaire два льотчики повітряних сил, один з яких ще служить. За словами офіцерів, авіація Франції практично втратила здатність брати участь у високоінтенсивних війнах як повноцінний коаліційний партнер. На думку льотчиків, криза викликана відмовою від розвитку критично важливих можливостей, невиконаними зобов'язаннями та загальним зниженням стандартів бойової готовності.

Льотчики особливо виділяють проблему винищувачів Rafale, які в їхньому нинішньому стані поступаються більш сучасним літакам. Так виконання бойових завдань проти стелс-винищувачів стає практично неможливим через обмеження бортових сенсорів і систем виявлення. У доповіді також наголошується, що через нестачу боєприпасів і застарівання наявних запасів ситуація з часом тільки погіршуватиметься.

Ще 2023 року доповідь Сенату Франції вказувала на критичну нестачу боєприпасів, називаючи заявлені амбіції Міністерства оборони "вкрай неадекватними" вимогам бойових дій високої інтенсивності. IFRI підтверджує ці висновки, підкреслюючи, що наявні запаси не відповідають потребам сучасної війни, а наявні ракети поступово застарівають.

На думку фахівців Інституту світової економіки в Кілі (IFW), критичну ситуацію з боєприпасами в Європі на тлі російсько-української війни можна виправити нарощуванням промислових потужностей для виробництва оборонної продукції.

"Війна Росії проти України перетворилася на війну закупівель і виробництва зброї. Тому вкрай важливо нарощувати промисловий потенціал для оборонного виробництва — особливо в Європі. Найкращий спосіб зробити це — загальноєвропейська співпраця", — підкреслено в доповіді IFW.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, що Франція вивчає можливість розробки нової балістичної ракети середньої дальності, здатної вражати цілі на відстані понад 1000 км. Це рішення стало реакцією на використання Росією так званої ракети "Ліщина".