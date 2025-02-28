ЗС РФ адаптували корабельну систему АК-306 для боротьби з БПЛА: у чому суть рішення

Західні оглядачі вважають, що висока скорострільність і можливість ведення щільного загороджувального вогню зробили АК-306 перспективним засобом боротьби з БПЛА.

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Російські військові модифікували морську 30-мм скорострільну шестиствольну артилерійську установку АК-306, зробивши її мобільним засобом протиповітряної оборони. Про це 27 лютого повідомили оглядачі Army Recognition.

На фотографії, що з'явилася в соціальних мережах, АК-306 встановлена на всюдихідному шасі КамАЗ-5350 (6×6), що підкреслює її потенційне застосування для знищення повітряних цілей, насамперед безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Технічні особливості та можливості

АК-306 спочатку розроблялася як корабельна система ближнього бою і призначалася для захисту морських суден від малих надводних цілей і повітряних загроз. Однак висока скорострільність і можливість ведення щільного загороджувального вогню гармати АО-18 зробили її перспективною і в наземних умовах.

Основні характеристики АК-306

Калібр: 30 мм.

Тип озброєння: шестиствольна автоматична гармата.

Скорострільність: до 1000 пострілів на хвилину.

Початкова швидкість снаряда: до 880 м/с.

Боєкомплект: 500 снарядів.

Ефективна дальність ураження повітряних цілей: до 4000 м.

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Використання шасі КамАЗ-5350 має забезпечити системі високу мобільність і можливість оперативного розгортання в різних зонах конфлікту. Оглядачі вважають, що вантажівка з колісною формулою 6×6 здатна пересуватися по бездоріжжю, зберігаючи при цьому боєздатність навіть у складних умовах.

Інтеграція морської зброї в наземні платформи свідчить про зростаючий попит на мобільні системи ППО, здатні ефективно боротися з масовими атаками БПЛА. На думку аналітиків, висока скорострільність АК-306 і можливість вести вогонь трасувальними снарядами дають змогу вражати як поодинокі цілі, так і групи безпілотників.

Раніше повідомлялося, що в районі окупованого Севастополя було помічено російську вантажівку КамАЗ зі встановленою 30-мм корабельною зенітною установкою АК-630. Це новий приклад гібридизації російського озброєння на тлі браку штатних систем ППО.