Слідами цезарів: САУ "Богдана" стала флагманом української артилерії

Українські артилеристи відзначають високу точність і маневреність вітчизняної самохідки, яка ефективно проявила себе в обороні та контрбатарейній боротьбі.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські інженери створили низку збройових систем, які зробили значний внесок в обороноздатність збройних сил. Одним із таких рішень стала вітчизняна самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана", яка за час бойових дій отримала позитивні відгуки від українських бійців. Фокус зібрав відомості про технічні характеристики та бойове застосування гаубиці.

Українська САУ "Богдана" — це сучасна артилерійська система, призначена для посилення вогневої потужності Збройних сил України. Вона являє собою 155-мм гаубицю, розроблену вітчизняним оборонно-промисловим комплексом. З моменту своєї появи 2018 року вона зазнала низки змін, пов'язаних із вибором оптимального колісного шасі для підвищення бойової ефективності та мобільності.

Технічні характеристики та бойове застосування САУ

Калібр: 155 мм, що відповідає стандартам НАТО.

Дальність стрільби: до 50 км при використанні реактивних снарядів.

Скорострільність: до 6 пострілів на хвилину.

Екіпаж: 5-6 осіб.

Маса: близько 28 тонн.

Швидкість руху: до 80 км/год по шосе, до 30 км/год по бездоріжжю.

Запас ходу: до 800 км.

З моменту свого першого бойового застосування у 2022 році "Богдана" продемонструвала високу ефективність в ураженні живої сили й техніки противника. Самохідку активно використовують для знищення різних цілей, включно з живою силою, бронетехнікою, складами боєприпасів і командно-спостережними пунктами противника.

Гаубиця має високу точність і маневреність. За словами українських артилеристів, якщо не вдається вразити ціль першим снарядом, то з другого "Богдана" обов'язково досягає своєї мети.

Загалом творці "Богдани" втілили ідею колісної самохідної установки за аналогом із французькими САУ CAESAR. Таке рішення дає змогу українським воїнам стримувати наступи противника, а також брати участь у наступальних операціях і ефективно вести контрбатарейну боротьбу завдяки маневреності, високій точності та дальності пострілу, що перевищують аналогічні характеристики російських артсистем.

Детальніше про вітчизняну самохідку "Богдана" читайте в нашому матеріалі"3 роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України".