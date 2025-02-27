По стопам цезарей: САУ "Богдана" стала флагманом украинской артиллерии

Украинские артиллеристы отмечают высокую точность и маневренность отечественной самоходки, которая эффективно проявила себя в обороне и контрбатарейной борьбе.

Related video

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские инженеры создали ряд оружейных систем, внесших значительный вклад в обороноспособность вооруженных сил. Одним из таких решений стала отечественная самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана", которая за время боевых действий получила положительные отзывы от украинских бойцов. Фокус собрал сведения о технических характеристиках и боевом применении гаубицы.

Украинская САУ "Богдана" — это современная артиллерийская система, предназначенная для усиления огневой мощи Вооруженных сил Украины. Она представляет собой 155-мм гаубицу, разработанную отечественным оборонно-промышленным комплексом. С момента своего появления в 2018 году она претерпела ряд изменений, связанных с выбором оптимального колесного шасси для повышения боевой эффективности и мобильности.

Технические характеристики и боевое применение САУ

Калибр: 155 мм, соответствующий стандартам НАТО.

Дальность стрельбы: до 50 км при использовании реактивных снарядов.

Скорострельность: до 6 выстрелов в минуту.

Экипаж: 5-6 человек.

Масса: около 28 тонн.

Скорость движения: до 80 км/ч по шоссе, до 30 км/ч по пересеченной местности.

Запас хода: до 800 км.

С момента своего первого боевого применения в 2022 году "Богдана" продемонстрировала высокую эффективность в поражении живой силы и техники противника. Самоходка активно используется для уничтожения различных целей, включая живую силу, бронетехнику, склады боеприпасов и командно-наблюдательные пункты противника.

Гаубица имеет высокую точность и маневренность. По словам украинских артиллеристов, если не удается поразить цель первым снарядом, то со второго "Богдана" обязательно достигает своей цели.

В целом создатели "Богданы" воплотили идею колесной самоходной установки по аналогу с французскими САУ CAESAR. Данное решение позволяет украинским воинам сдерживать наступления противника, а также участвовать в наступательных операциях и эффективно вести контрбатарейную борьбу за счет маневренности, высокой точности и дальности выстрела, превышающих аналогичные характеристики российских артсистем.

Более подробно об отечественной самоходке "Богдана" читайте в нашем материале "3 года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины".