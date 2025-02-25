КамАЗ із зеніткою АК-630: в окупантів з'явився "новий вид озброєння" (фото)

Експерти зазначили, що не йдеться про систему в дусі "аналогів немає", оскільки подібні експерименти проводилися, наприклад, у Ємені.

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У районі окупованого Севастополя зафіксовано новий приклад гібридизації російського озброєння — на вантажівку КамАЗ встановлено шестиствольну 30-мм корабельну зенітну установку АК-630/630М зразка 1976 року для захисту від українських безпілотників. Про це 24 лютого повідомив Telegram-канал "Кримський вітер", опублікувавши відповідні фото.

Ведучі каналу зазначають, що таке рішення не поодиноке — вантажівки із зенітними установками щодня проїжджають дорогами і часто змінюють місце розташування.

Коментуючи фото, оглядачі Defense Express пишуть, що гібридна установка демонструє спробу росіян знайти додаткові засоби протиповітряної оборони на тлі браку штатних систем ППО у ЗС РФ.

Зенітні системи спочатку призначені для встановлення на кораблі, основне призначення — знищення повітряних цілей на дальності до 4-5 км. Установка управляється дистанційно через систему артилерійського вогню МР-123, що включає радіолокаційну станцію, телевізійний модуль і коліматорну колонку для резервного наведення.

Крім того, потрібне потужне електроживлення для роботи системи, але, очевидно, противник вирішив ці технічні нюанси та переробив АК-630 під сухопутний варіант.

Російська вантажівка КамАЗ зі встановленою зенітною системою АК-630 Фото: Крымский ветер

Тим часом незрозуміло, як російським військовим вдалося адаптувати АК-630 для наземного застосування. Питання викликають як технічна інтеграція системи управління, так і точність стрільби, оскільки КамАЗ не забезпечує стабільну платформу. З урахуванням високої скорострільності АК-630 (4000-5000 пострілів за хвилину) і боєкомплекту у 2000 снарядів, потужна віддача може серйозно впливати на точність стрільби.

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Також було зазначено, що в цьому випадку не йдеться про систему в дусі "аналогів немає", оскільки подібні експерименти проводилися і за межами Росії. Наприклад, бійці урядових військ Ємену встановлювали зенітну гармату ГШ-6-30К на бронетранспортер БТР-152, проте достовірних даних про працездатність цього варіанту немає.

"Водночас у США ще в 60-х роках було розроблено й активно використовували систему M163 VADS на шасі M113 з 20-мм M61 Vulcan, яка одразу йшла з власною системою управління вогнем з РЛС", — підкреслили аналітики.

Раніше повідомлялося, що бійці Сил оборони використовують зенітні установки ЗУ-23-2 для боротьби з ворожими дронами, однак їхнє застосування стає дедалі обмеженішим.