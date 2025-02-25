КамАЗ с зениткой АК-630: у оккупантов появился "новый вид вооружения" (фото)

Эксперты отметили, что речь не идет о системе в духе "аналогов нет" поскольку подобные эксперименты проводились, например, в Йемене.

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В районе оккупированного Севастополя зафиксирован новый пример гибридизации российского вооружения — на грузовик КамАЗ установлена шестиствольная 30-мм корабельная зенитная установка АК-630/630М образца 1976 года для защиты от украинских беспилотников. Об этом 24 февраля сообщил Telegram-канал "Крымский ветер", опубликовав соответствующие фото.

Ведущие канала отмечают, что такое решение не единично — грузовики с зенитными установками ежедневно проезжают по дорогам и часто меняют местоположение.

Комментируя фото обозреватели Defense Express пишут, что гибридная установка демонстрирует попытку россиян найти дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне нехватки штатных систем ПВО у ВС РФ.

Зенитные системы изначально предназначена для установки на корабли, основное назначение — уничтожение воздушных целей на дальности до 4–5 км. Установка управляется дистанционно через систему артиллерийского огня МР-123, включающую радиолокационную станцию, телевизионный модуль и коллиматорную колонку для резервного наведения.

Кроме того, требуется мощное электропитание для работы системы, но, очевидно, противник решил эти технические нюансы и переделал АК-630 под сухопутный вариант.

Российский грузовик КамАЗ с установленной зенитной системой АК-630 Фото: Крымский ветер

Между тем неясно, как российским военным удалось адаптировать АК-630 для наземного применения. Вопросы вызывают как техническая интеграция системы управления, так и точность стрельбы, поскольку КамАЗ не обеспечивает стабильную платформу. С учетом высокой скорострельности АК-630 (4000–5000 выстрелов в минуту) и боекомплекта в 2000 снарядов, мощная отдача может серьезно влиять на точность стрельбы.

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Также было отмечено, что в данном случае речь не идет о системе в духе "аналогов нет" поскольку подобные эксперименты проводились и за пределами России. Например, бойцы правительственных войск Йемена устанавливали зенитную пушку ГШ-6-30К на бронетранспортер БТР-152, однако достоверных данных о работоспособности этого варианта нет.

"В то же время в США еще в 60-х годах была разработана и активно использовалась система M163 VADS на шасси M113 с 20-мм M61 Vulcan, которая сразу шла с собственной системой управления огнем с РЛС", — подчеркнули аналитики.

Ранее сообщалось, что бойцы Сил обороны используют зенитные установки ЗУ-23-2 для борьбы с вражескими дронами, однако их применение становится все более ограниченным.