ВС РФ адаптировали корабельную систему АК-306 для борьбы с БПЛА: в чем суть решения
Западные обозреватели считают, что высокая скорострельность и возможность ведения плотного заградительного огня сделали АК-306 перспективным средством борьбы с БПЛА.
Российские военные модифицировали морскую 30-мм скорострельную шестиствольную артиллерийскую установку АК-306, сделав ее мобильным средством противовоздушной обороны. Об этом 27 февраля сообщили обозреватели Army Recognition.
На фотографии, появившейся в социальных сетях, АК-306 установлена на вездеходном шасси КамАЗ-5350 (6×6), что подчеркивает ее потенциальное применение для уничтожения воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Технические особенности и возможности
АК-306 изначально разрабатывалась как корабельная система ближнего боя и предназначалась для защиты морских судов от малых надводных целей и воздушных угроз. Однако высокая скорострельность и возможность ведения плотного заградительного огня пушки АО-18 сделали ее перспективной и в наземных условиях.
Основные характеристики АК-306
- Калибр: 30 мм.
- Тип вооружения: шестиствольный автоматическая пушка.
- Скорострельность: до 1000 выстрелов в минуту.
- Начальная скорость снаряда: до 880 м/с.
- Боекомплект: 500 снарядов.
- Эффективная дальность поражения воздушных целей: до 4000 м.
Использование шасси КамАЗ-5350 должна обеспечить системе высокую мобильность и возможность оперативного развертывания в различных зонах конфликта. Обозреватели считают, что грузовик с колесной формулой 6×6 способен передвигаться по пересеченной местности, сохраняя при этом боеспособность даже в сложных условиях.
Интеграция морского оружия в наземные платформы свидетельствует о растущем спросе на мобильные системы ПВО, способные эффективно бороться с массовыми атаками БПЛА. По мнению аналитиков, высокая скорострельность АК-306 и возможность вести огонь трассирующими снарядами позволяют поражать как одиночные цели, так и группы беспилотников.
Ранее сообщалось, что в районе оккупированного Севастополя был замечен российский грузовик КамАЗ с установленной 30-мм корабельной зенитной установкой АК-630. Это новый пример гибридизации российского вооружения на фоне нехватки штатных систем ПВО.