ВС РФ адаптировали корабельную систему АК-306 для борьбы с БПЛА: в чем суть решения

Западные обозреватели считают, что высокая скорострельность и возможность ведения плотного заградительного огня сделали АК-306 перспективным средством борьбы с БПЛА.

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Российские военные модифицировали морскую 30-мм скорострельную шестиствольную артиллерийскую установку АК-306, сделав ее мобильным средством противовоздушной обороны. Об этом 27 февраля сообщили обозреватели Army Recognition.

На фотографии, появившейся в социальных сетях, АК-306 установлена на вездеходном шасси КамАЗ-5350 (6×6), что подчеркивает ее потенциальное применение для уничтожения воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Технические особенности и возможности

АК-306 изначально разрабатывалась как корабельная система ближнего боя и предназначалась для защиты морских судов от малых надводных целей и воздушных угроз. Однако высокая скорострельность и возможность ведения плотного заградительного огня пушки АО-18 сделали ее перспективной и в наземных условиях.

Основные характеристики АК-306

Калибр: 30 мм.

Тип вооружения: шестиствольный автоматическая пушка.

Скорострельность: до 1000 выстрелов в минуту.

Начальная скорость снаряда: до 880 м/с.

Боекомплект: 500 снарядов.

Эффективная дальность поражения воздушных целей: до 4000 м.

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Использование шасси КамАЗ-5350 должна обеспечить системе высокую мобильность и возможность оперативного развертывания в различных зонах конфликта. Обозреватели считают, что грузовик с колесной формулой 6×6 способен передвигаться по пересеченной местности, сохраняя при этом боеспособность даже в сложных условиях.

Интеграция морского оружия в наземные платформы свидетельствует о растущем спросе на мобильные системы ПВО, способные эффективно бороться с массовыми атаками БПЛА. По мнению аналитиков, высокая скорострельность АК-306 и возможность вести огонь трассирующими снарядами позволяют поражать как одиночные цели, так и группы беспилотников.

Ранее сообщалось, что в районе оккупированного Севастополя был замечен российский грузовик КамАЗ с установленной 30-мм корабельной зенитной установкой АК-630. Это новый пример гибридизации российского вооружения на фоне нехватки штатных систем ПВО.