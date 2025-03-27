F-16 ВСУ выполняют миссии по электронной разведке: в чем важность операций ELINT (видео)

Радиотехническая разведка позволяет выявить местоположения российских систем противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400 — серьезную угрозу для Воздушных сил ВСУ.

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Переданные Украине истребители F-16 активно используются не только для боевых задач, но и для выполнения миссий радиотехнической разведки ELINT. Об этом рассказал украинский летчик в опубликованном 26 марта интервью.

Электронная разведка или ELINT предполагает сбор и анализ данных об электронных излучениях, таких как сигналы от радаров и систем связи. В условиях российско-украинской войны это означает выявление местоположения и характеристик российских систем противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые представляют серьезную угрозу для Воздушных сил ВСУ.

По словам летчика, украинские F-16 используются для перехвата и анализа сигналов, что позволяет получать данные о расположении и работе российских систем ПВО. Эти сведения позволяют украинским силам планировать миссии, минимизировать риски обнаружения и при необходимости нацеливаться на уничтожение угроз.

Для выполнения подобных задач F-16 требуется дополнительное оборудование. Наиболее вероятным является использование внешних контейнеров радиоэлектронного противодействия, таких как AN/ALQ-131, который может быть адаптирован для сбора и обработки сигналов. Этот контейнер изначально разработан для подавления вражеских радаров, но с соответствующими модификациями способен выполнять и функции ELINT.

Проблемы и ограничения при выполнении ELINT-миссий

Комментируя интервью западные эксперты отметили, что выполнение задач электронной разведки на F-16 сопряжено с рядом трудностей. Российские ПВО, особенно комплексы С-300 и С-400, обладают возможностью обнаруживать самолеты на больших дистанциях и поражать их высокоточным оружием. Это создает значительные риски для летчиков, особенно при выполнении разведывательных полетов.

И хотя украинский пилот не раскрыл деталей, касающихся тактики уклонения, однако эксперты предполагают, что украинские Воздушные силы используют сочетание низковысотных полетов, электронных контрмер и обмена разведданными с западными союзниками в режиме реального времени. Такие меры помогают снизить риск обнаружения и поражения.

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Кроме того, существует еще один нюанс — одномоторная конструкция F-16 и его меньшие размеры по сравнению со специализированными самолетами, такими как RC-135 или EP-3, делают его менее подходящим для длительных разведывательных операций.

По словам бывшего офицера ВВС Австралии Питера Лейтона, "F-16 никогда не создавался как платформа для электронной разведки, но в войне на выживание приходится использовать то, что есть".

Эти слова подчеркивают креативный подход Украины, которая адаптирует доступную технику под новые задачи, подытожили аналитики.

Напомним, 21 марта министр обороны Швеции заявил, что Украина получит самолеты Saab 340 AEWCS согласно графику, но после того, как украинские истребители F-16 пройдут определенную модернизацию для работы с ними.