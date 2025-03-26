"Почти каждая ракета приходит в цель": украинский пилот F-16 впервые в истории дал интервью (видео)

Пилот рассказал о боевых столкновениях с россиянами и о том, как работает коллектив, который обеспечивает успех операций.

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Воздушные силы Украины опубликовали первое интервью украинского пилота истребителя F-16. Он остался анонимом и не раскрыл свое имя, но рассказал о боевых задачах, тактике применения и коллегах, которые успешно освоили западную технику. Видео появилось на канале Ukrainian Air Force.

Впервые в истории украинский пилот F-16 дал интервью

Пилот истребителя F-16 рассказал, что почти не существует таких точек, которые пилоты не могут прикрыть и почти каждая ракета приходит в цель. По его словам, на некоторых направлениях украинские пилоты сходятся с противником очень близко.

"Если мы захотим, то наша бомбочка залетит кому-то в окошко", — шутит пилот. Он рассказывает, что чаще всего он с коллегами выполняет полеты на радиоэлектронную разведку противника, а также на воздушную разведку объектов и войск противника. Затем вся информация суммируется и планируются дальнейшие действия по поражению наземных сил противника.

Боевое дежурство несется 24 часа и семь дней в неделю. Это полеты на прикрытие важных государственных объектов и городов.

"Если брать по реальной боевой работе, то почти каждый день выполняем и не один, и не два полета на поражение противника за линией боевого соприкосновения на территории Российской Федерации, на территории временно оккупированные россиянами", — говорит пилот. Также они прикрывают боевых побратимов на других самолетах: МиГ и СУ. А сейчас пришло неплохое усиление в виде французских самолетов.

Как украинская авиация отражает атаки врага

"24х7 несется боевое дежурство на определенных аэродромах и оперативных аэродромах. Сейчас эта сеть очень сильно развита и почти не существует таких точек, которые мы не можем прикрыть. Работаем в тесном взаимодействии с силами противовоздушной обороны", — отметил пилот и рассказал, что украинская авиация выходит на желаемый уровень, но нет желаемого количества наземных средств для отражения массированных ударов.

Работа пилотов F-16 Фото: Повітряні сили України

"Мы действуем в тех местах, где они не могут просто прикрыть. Эффективность вообще использования западной техники, как наземной, так и воздушной, очень высокая, можно так сказать, что почти каждая ракета приходит в цель... Это не четыре из восьми, это более чем 80% выпущенных нами ракет приходят в цель и уничтожают как шахиды, так и крылатые ракеты, что морского, что воздушного базирования, что наземного базирования. Цели нам заблаговременно известны. Разведка наша работает достаточно неплохо. Даже несмотря на то, что там в медиа разгоняли, что мы не получаем какие-то данные разведки, можно сказать, что наши силы разведки очень быстро адаптируются", — рассказал пилот.

О боевых столкновениях с россиянами

"У нас несколько иное вооружение, более качественное вооружение. Россияне это также понимают. На некоторых направлениях мы сходимся уже очень близко. Такого раньше не было", — по словам пилота сейчас россияне начинают отходить и боятся подходить.

Он рассказал, что россияне ведут себя осторожно и осведомлены в вооружении Украины: "Там тоже сидит живой человек, который также не хочет умирать. И по их действиям мы видим, что они это все прекрасно понимают. Они знают приблизительные наши технические характеристики нашего вооружения. Они знают, где им подойти, где им отойти. Так же и мы используем эти все пробелы".

Об операциях на территории России

"Когда даже вы слышите о том, что там где-то на России воздушная тревога, то понимайте, что туда это не просто так, что туда полетело там 10 беспилотников и где-то там кружат и делают доброе дело для Украины, понимаете. Так, что это была четко спланированная операция. Каждая подсистема в системе поражения выполняет свою четко определенную функцию", — по словам пилота, именно в этот момент "наши друзья бомберы" уничтожают цели в оперативной глубине. А где-то позади возможно летит самолетик Су-27, который выполняет задачу по подавлению работы средств ПВО противника для того, чтобы дать возможность Су-24-м спокойно подойти и выполнить свою задачу.

Рабочий момент с боевого вылета Фото: Повітряні сили України

"Если мы захотим, то наша бомбочка залетит кому-то в окошко. Самое большое наше сейчас внимание, где и всех внимание и в медиа внимание сфокусировано на действиях россиян по использованию их КАБов. Сейчас не все направления очень четко прикрыты, однако мы стараемся выполнять эти задачи на этих направлениях", — рассказал пилот.

Возможности пилотов и Воздушных сил Украины

Рассказывая о возможностях подразделения, пилот говорит, что оно одно из самых защищенных в Украине. И даже некоторые подразделения Министерства обороны и Генерального штаба не имеют таких процедур.

"У нас такой коллектив, что если мы захотим, то мы можем хакнуть небольшого провайдера на России. Но у нас просто сейчас работа немного другая. Это не только самолеты, которые пришли", — рассказал военный.

По его словам коллектив подбирался долго и была постоянная борьба за некоторых военнослужащих, которые точно были им нужны. Это и пилоты, и техники, и разведчики и те, кто планируют операции.

Напомним, недавно появились редкие кадры того, что, как считается, было первым участием в бою украинского F-16AM Fighting Falcon с корректируемыми бомбами. Ранее широко ожидалось, что F-16AM будут использоваться преимущественно для ПВО, чуть дальше от линии фронта.