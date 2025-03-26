"Майже кожна ракета приходить в ціль": український пілот F-16 вперше в історії дав інтерв'ю (відео)

Пілот розповів про бойові зіткнення із росіянами та про те, як працює колектив, який забезпечує успіх операцій.

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Повітряні сили України опублікували перше інтерв’ю українського пілота винищувача F-16. Він лишився анонімом та не розкрив своє ім'я, але розповів про бойові завдання, тактику застосування та колег, які успішно опанували західну техніку. Відео з'явилось на каналі Ukrainian Air Force.

Вперше в історії український пілот F-16 дав інтерв'ю

Пілот винищувача F-16 розповів, що майже не існує таких точок, які пілоти не можуть прикрити і майже кожна ракета приходить в ціль. За його словами, на деяких напрямках українські пілоти сходяться із противником дуже близько.

"Якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь в віконце", — шуткує пілот. Він розповідає, що найчастіше він із колегами виконує польоти на радіоелектронну розвідку противника, а також на повітряну розвідку об'єктів та військ противника. Потім вся інформація підсумовується і плануються подальші дії з ураження наземних сил противника.

Бойове чергування несеться 24 години і сім днів на тиждень. Це польоти на прикриття важливих державних об'єктів та міст.

"Якщо брати по реальній бойовій роботі, то майже кожен день виконуємо і не один, і не два польоти на ураження противника за лінією бойового зіткнення на території Російської Федерації, на території тимчасово окуповані росіянами", — каже пілот. Також вони прикривають бойових побратимів на інших літаках: МіГ та СУ. А нині прийшло непогане підсилення у вигляді французьких літаків.

Як українська авіація відбиває атаки ворога

"24х7 несеться бойове чергування на визначених аеродромах та оперативних аеродромах. Наразі ця мережа дуже сильно розвинута і майже не існує таких точок, які ми не можемо прикрити. Працюємо в тісній взаємодії з силами протиповітряної оборони", — зауважив пілот та розповів, що українська авіація виходить на бажаний рівень, але нема бажаної кількості наземних засобів для відбиття масованих ударів.

Робота пілотів F-16 Фото: Повітряні сили України

"Ми діємо в тих місцях, де вони не можуть просто прикрити. Ефективність взагалі використання західної техніки, як наземної, так і повітряної, дуже висока, можна так сказати, що майже кожна ракета приходить в ціль… Це не чотири з восьми, це більш ніж 80% випущених нами ракет приходять в ціль і знищують як шахіди, так і крилаті ракети, що морського, що повітряного базування, що наземного базування. Цілі нам завчасно відомі. Розвідка наша працює досить непогано. Навіть попри те, що там в медіа розганяло, що ми не отримуємо якісь дані розвідки, можна сказати, що наші сили розвідки дуже швидко адаптуються", — розповів пілот.

Про бойові зіткнення із росіянами

"У нас дещо інше озброєння, якісніше озброєння. Росіяни це також розуміють. На деяких напрямках ми сходимося уже дуже близько. Такого раніше не було", — за словами пілота нині росіяни починають відходити і бояться підходити.

Він розповів, що росіяни поводяться обережно та обізнані в озброєнні України: "Там теж сидить жива людина, яка також не хоче помирати. І по їхнім діям ми бачимо, що вони це все прекрасно розуміють. Вони знають приблизні наші технічні характеристики нашого озброєння. Вони знають, де їм підійти, де їм відійти. Так же само і ми використовуємо ці всі прогалини".

Про операції на території Росії

"Коли навіть ви чуєте про те, що там десь на Росії повітряна тривога, то розумійте, що туди це не просто так, що туди полетіло там 10 безпілотників і десь там кружляють і роблять добре діло для України, розумієте. Так, що це була чітко спланована операція. Кожна підсистема в системі враження виконує свою чітко визначену функцію", — за словами пілота, саме в цей момент "наші друзі бомбери" знищують цілі в оперативній глибині. А десь позаду можливо летить літачок Су-27, який виконує завдання по придушенню роботи засобів ППО противника для того, щоб дати можливість Су-24-м спокійно підійти і виконати своє завдання.

Робочий момент з бойового виліта Фото: Повітряні сили України

"Якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь в віконце. Найбільша наша зараз увага, де і всіх увага і в медіа увага сфокусована на діях росіян з використання їхніх КАБів. Зараз не всі напрямки дуже чітко прикриті, проте ми стараємося виконувати сі завдання на цих напрямках", — розповів пілот.

Можливості пілотів та Повітряних сил України

Розповідаючи про можливості підрозділу, пілот каже, що він один із найзахищеніших в Україні. І навіть деякі підрозділи Міністерства оборони та Генерального штабу не мають таких процедур.

"В нас такий колектив, що якщо ми захочемо, то ми можемо хакнути невеличкого провайдера на Росії. Але в нас просто зараз робота трішки інша. Це не тільки літаки, які прийшли", — розповів військовий.

За його словами колектив підбирався довго і була постійна боротьба за деяких військовослужбовців, які точно були їм потрібні. Це і пілоти, і техніки, і розвідники і ті, хто планують операції.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися рідкісні кадри того, що, як вважається, було першою участю в бою українського F-16AM Fighting Falcon з корегованими бомбами. Раніше широко очікувалося, що F-16AM будуть використовуватися переважно для ППО, трохи далі від лінії фронту.