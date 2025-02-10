Чому РФ варто побоюватися рідкісних українських винищувачів F-16AM на передовій, — ЗМІ (відео)

Літак із поставленими США бомбами малого діаметра GBU-39 пролетів на низькій висоті — маневр, який часто використовують досвідчені пілоти, щоб уникнути виявлення радарами та підвищити точність ударів.

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Нещодавно з'явилися рідкісні кадри того, що, як вважається, було першою участю в бою українського F-16AM Fighting Falcon з корегованими бомбами. Раніше широко очікувалося, що F-16AM будуть використовуватися переважно для ППО, трохи далі від лінії фронту. Про це пише британське видання The i Paper.

Бомби GBU-39 на винищувачі Fighting Falcon

На нових кадрах, літак з поставленими США бомбами малого діаметра GBU-39 на низькій висоті — маневр, який часто використовують досвідчені пілоти, щоб уникнути виявлення радарами та підвищити точність керованих ударів.

Навігація бомби GBU-39, що коригується, — за допомогою GPS, також є інерціальна навігаційна система, що допомагає вражати цілі з високою точністю і знижує ймовірність супутнього збитку. Вага всього лише 113 кг, тобто винищувач може нести вчетверо більше зброї, ніж зазвичай, згідно з даними оборонної розвідувальної компанії Janes. Збільшена дальність бомб також дає змогу завдавати удари з більш безпечної відстані.

Вогнева міць F-16AM далеко не обмежується коректованими бомбами, літак також може бути оснащений високоточними JDAM-ER, мініатюрними пастками повітряного базування (MALD) ADM-160 і французькими ракетами Hammer, що дає Україні можливість завдавати удари вглиб утримуваної Росією території.

"У 2022 і 2023 роках дехто покладав великі надії на те, що постачання F-16 змінить правила гри для України, — зауважив Кейр Джайлс із лондонського аналітичного центру Chatham House. — Але їхня поява була чимось на кшталт "м'якого запуску".

Він додав, що у Росії було достатньо часу, щоб підготуватися, що обмежило їхню ефективність.

"Зволікання з постачанням літаків тепер видається ще більш очевидним і недоречним, ніж будь-коли. Ба більше, у Росії було достатньо часу, щоб відповідним чином адаптуватися", — зазначив він.

Нагадаємо, що під час міжнародної виставки Aero India 2025 російський Су-57 злетів усього за 12 секунд із короткої смуги.

Також повідомлялося, що війська РФ збили власний БПЛА "Елерон-3" і видали його за український.