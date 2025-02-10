ВС РФ сбили собственный БПЛА "Элерон-3" и выдали его за украинский, детали, — соцсети (видео)

Беспилотник "Элерон-3" покрыт надписями на русском языке, которые показывают, что устройство построили для ВС РФ, свидетельствует видео из соцсетей. Россияне уверяют, что дрон принадлежит ВСУ и украшен символом нацистов.

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Российские военные в штабе полка повесили на стену "трофейный" дрон, который считали украинским. При этом на корпусе беспилотника видны надписи на русском языке. Между тем на крыльях нарисовали флаг Украины и символ, похожий на свастику. О дроне ВС РФ, который выдают за украинский, рассказали в анонимном Telegram-канале WarLife.

Сообщение о беспилотнике, который называли дроном ВСУ, появилось в канале днем 10 февраля. Оператор с камерой находится в помещении, которое он называет штабом полка. На стене на веревке висит беспилотник. Слышно, как его называют "укродроном". В качестве доказательства показывают сине-желтый флаг на крыле, нарисованный неизвестными лицами. Также слышно, как голос за кадром возмущается другому символу — черно-белому кресту, похожему на "Балкенкройц" (знак Вермахта).

Тем временем можно увидеть, кто на самом деле создал беспилотник, сбиванием которого хвастались на видео. По всему корпусу — надписи на русском: "Не браться", "Завернуть", "Внимание. Двигатель включается автоматически". При этом два человека, которые общаются в кадре, на это не обращают внимания и дальше называют беспилотник украинским.

Дрон ВС РФ — российский беспилотник "Элерон-3", который выдают за украинский Фото: Скриншот

Дроны РФ — что известно об "Элероне-3"

Ранее Фокус писал о российском разведывательном беспилотнике "Элерон-3". Украинские военные публиковали фото и видео с этим дроном, который они перехватывали и сажали.

Дрон ВС РФ — "Элерон-3", сбитый ВСУ Фото: Twitter

Один из таких случаев произошел, например, осенью 2022 года. О происшествии написал немецкий журналист Юлиан Рёпке из издания Bild. По словам журналиста, на видео, опубликованном бойцами ВСУ, видно беспилотник "Элерон-3СВ", который стоит 143 тыс. долл. Устройство сбили из зенитки и в результате попадания у него сильно обгорела нижняя часть и разбилась электроника. В мае 2023 года появилось сообщение украинских военных, которые показали БПЛА, подстреленный неподалеку от Кременной Луганской области. Военные объяснили, что таких дронов в РФ мало: в 2016 году было всего два десятка. Поскольку "Элерон-3" почти не пострадал, его планировали отремонтировать и применять против врага.

Напоминаем, 10 февраля аналитики Института изучения войны предупредили, что РФ готова применять беспилотники против стран НАТО. Между тем украинский военный и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что имеют в виду россияне, когда восхищаются "дронами-матками".