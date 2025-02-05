В РФ хвастаются дронами-матками, но у них есть одна огромная проблема: эксперт (видео)

По словам специалиста по радиотехнологиям Сергея Флэша, БПЛА-матка достаточно уязвим для зенитных дронов и средств РЕБ.

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Вооруженные силы Российской Федерации используют в войне против Украины беспилотники-матки, которые могут нести на себе FPV-дроны и выполняют для них роль ретранслятора. Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) на своей странице в Facebook.

Российский дрон "Адмирал-Авианосец"

"Наш противник хвастается дронами матками. У нас тоже есть такие. Будут ли они эффективны? Пока не знаю", — написал Сергей Флэш.

Как отмечает эксперт, в тылу никто не использует "окопные" средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поэтому FPV-дроны могут поражать цели. При этом сам БПЛА-матка достаточно уязвим для зенитных дронов и для средств РЕБ.

"Стоит подавить ее частоты приема и управление FPV через нее будет невозможно", — подчеркнул автор публикации.

Сергей Флэш также опубликовал кадры с российским дроном-маткой "Адмирал-Авианосец" от компании "СвязьСпецзащита". По словам представителя компании Дмитрия Зубарева, этот беспилотник был создан для доставки малых ударных FPV-дронов на линию фронта.

В РФ утверждают, что "Адмирал-Авианосец" может нести до 8 кг полезной нагрузки, находится в воздухе до 3 часов и разгоняться до 150 км/ч. Этот БПЛА способен патрулировать территорию в 20 км² и увеличивать дальность действия малых дронов, дальность которых обычно составляет около 4-5 км.

"Во время патрулирования местности или разведки при обнаружении точки интереса оператор может прямо с "Адмирала" отправить один или два маленьких ударных дрона с боевой нагрузкой до цели", — заявил Дмитрий Зубарев.

Напомним, Силы обороны Украины используют против российских оккупантов многофункциональные беспилотные летательные аппараты "Королева Шершней", которые могут сбрасывать взрывчатку на оккупантов, использоваться как камикадзе, нести на себе дроны-камикадзе поменьше, выполнять функцию ретранслятора и дистанционного минировать логистические пути врага.