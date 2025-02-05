У РФ хваляться дронами-матками, але у них є одна величезна проблема: експерт (відео)

За словами фахівця з радіотехнологій Сергія Флеша, БПЛА-матка досить уразливий для зенітних дронів і засобів РЕБ.

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Збройні сили Російської Федерації використовують у війні проти України безпілотники-матки, які можуть нести на собі FPV-дрони і виконують для них роль ретранслятора. Про це повідомив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) на своїй сторінці в Facebook.

Російський дрон "Адмірал-Авіаносець"

"Наш противник хвалиться дронами матками. У нас теж є такі. Чи будуть вони ефективні? Поки що не знаю", — написав Сергій Флеш.

Як зазначає експерт, у тилу ніхто не використовує "окопні" засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), тому FPV-дрони можуть вражати цілі. При цьому сам БПЛА-матка досить уразливий для зенітних дронів і для засобів РЕБ.

"Варто придушити її частоти приймання і управління FPV через неї буде неможливим", — наголосив автор публікації.

Сергій Флеш також опублікував кадри з російським дроном-маткою "Адмірал-Авіаносець" від компанії "Зв'язок Спецзахист". За словами представника компанії Дмитра Зубарєва, цей безпілотник був створений для доставки малих ударних FPV-дронів на лінію фронту.

У РФ стверджують, що "Адмірал-Авіаносець" може нести до 8 кг корисного навантаження, перебувати в повітрі до 3 годин і розганятися до 150 км/год. Цей БПЛА здатний патрулювати територію в 20 км² і збільшувати дальність дії малих дронів, дальність яких зазвичай становить близько 4-5 км.

"Під час патрулювання місцевості або розвідки при виявленні точки інтересу оператор може прямо з "Адмірала" відправити один або два маленьких ударних дрони з бойовим навантаженням до цілі", — заявив Дмитро Зубарєв.

Нагадаємо, Сили оборони України використовують проти російських окупантів багатофункціональні безпілотні літальні апарати "Королева Шершнів", що можуть скидати вибухівку на окупантів, використовуватись як камікадзе, нести на собі дрони-камікадзе меншого розміру, виконувати функцію ретранслятора та дистанційного мінувати логістичні шляхи ворога.