"Бджілкою" залишилися незадоволені: ЗС РФ отримали новий дрон-"матку" для скидання FPV (відео)

Новий апарат окупантів може збільшувати дальність БПЛА-каміказде для ударів по артилерії та ЗРК у тилу. Попередню "дрономатку" під назвою "Пчелка" в РФ визнали неефективною.

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Збройні сили Російської Федерації почали застосовувати нові дрони-"матки", які можуть нести на собі FPV-дрони, збільшуючи таким чином їхню дальність. Про це пише російське медіа Mash.

Повідомляється, що до БПЛА-"матки" прикріплюють дрони-камікадзе з управлінням "від першої особи". Досягнувши потрібної точки, FPV-дрони відкріплюються і можуть атакувати тилові об'єкти, зокрема артилерію і зенітні ракетні комплекси. Якщо ж мета для атаки не знайдена, апарат може повернутися. БПЛА-"матка" також має опцію вертикального зльоту та посадки.

Судячи з фото, оприлюдненого в мережі, йдеться про БПЛА літакового типу. Росіяни також опублікували відео моменту відкріплення дрона-камікадзе від "матки". Назву нового апарата не розголошують.

Нова "дрономатка" ЗС РФ

Кадри прокоментували експерти військового порталу Defence Express, зазначивши, що "дрономатки" поки що не надто поширені на полі бою, однак потрібно відстежувати активність окупантів у цій сфері. Згаданий пристрій — це вже не перший носій дронів на озброєнні ЗС РФ. Раніше росіяни також демонстрували "дрономатку" під назвою "Пчелка", однак у РФ визнали її неефективною.

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Так, гендиректор "Центру комплексних безпілотних рішень" (ЦКБР) Дмитро Кузякін в інтерв'ю "РИА Новости" заявив, що використання "Пчелки" у війні "ускладнене" через низку недоліків апарату. За його словами, БПЛА є занадто габаритним, його складно доставити на місце пуску, розгорнути і приготувати до польоту. Літає російська "дрономатка" високо і повільно, тому є "ідеальною ціллю". Крім того, знищення такого безпілотника означає втрату всіх FPV-дронів, прикріпленим до нього.

"Матка" дронів буде ефективною лише тоді, коли вона зможе літати на високій швидкості і так само низько, як звичайні FPV-пристрої, для цього розробникам доведеться вивчити весь попередній невдалий досвід колег", — підсумував Дмитро Кузякін.

БПЛА "Бджілка"

Нагадаємо, про застосування БПЛА "Пчелка" в Україні російські окупанти повідомили у квітні 2024 року. За їхніми словами, дрон оснащений ретранслятором, який посилює сигнал між дроном і оператором, що дає змогу випускати їх на більші відстані порівняно з пуском із поверхні. БПЛА оснащений двигуном внутрішнього згоряння і має гібридну конструкцію, яка поєднує планер і квадрокоптер.

Своєю чергою командир підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді у травні продемонстрував "дрономатку" українського виробництва, яка може нести на собі "додаткові жала". З міркувань безпеки військовий не розкриває технічні характеристики БПЛА. Відомо, що апарат уже випробовується на бойових позиціях на південному фронті.