Армія РФ збирається запускати безпілотники з дрононосця "Адмірал": що про нього відомо

Незабаром систему презентують, після чого передадуть армії російських окупантів в Україні, обіцяють розробники.

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У Росії розроблено злітно-посадковий БПЛА під назвою "Адмірал-Авіаносець", повідомив російському агентству ТАСС представник компанії "Спецзахист зв'язку" Дмитро Зубарєв. Завдання цього великого безпілотника — доставка малих ударних FPV-дронів на лінію фронту.

"Ми зробили комплекс "Адмірал-Авіаносець" на базі нашого БПЛА літакового типу "Адмірал", який літає від чотирьох до шести годин. Була розроблена система скидання невеликих ударних FPV-дронів, також безпілотник несе ще й ретранслятор. Під час патрулювання місцевості або розвідки в разі виявлення точки інтересу оператор може прямо з "Адмірала" відправити один або два маленькі ударні дрони з бойовим навантаженням до цілі", — сказав Зубарєв.

"Адмірал-Авіаносець" — це великий вантажний дрон літакового типу, який нібито може нести на своєму борту до 8 кг вантажу (це два малі безпілотники). Апарат здатний протриматися в повітрі до трьох годин і літати з максимальною швидкістю 150 км/год. За словами Зубарєва, великий носій дронів здатний патрулювати територію 20 квадратних кілометрів і збільшувати дальність дії малих безпілотників, звичайна зона польоту яких становить близько 4-5 кілометрів.

"Із одного боку, два FPV-дрони — це мало, але, з іншого боку, комплекс передбачається для використання з метою охорони, а не в наступальних діях. Якщо десь окопалася ворожа диверсійно-розвідувальна група, ми можемо відправити ці дрони для точкової роботи. І якщо стандартний радіус дії FPV-дронів — 4-5 км, то "Адмірал" здатний набагато збільшити цей радіус", — зазначив представник компанії "Спецзахист зв'язку".

Він підкреслив, що комплекс побудований для захисту території та нанесення точних ударів. "Дуже скоро його мають відправити в зону СВО", — каже представник розробників.

Раніше Фокус розповідав, що російські зброярі створили спеціальні боєприпаси для дронів. За інформацією російських джерел, нові боєприпаси створювалися з урахуванням аеродинамічних особливостей різних видів БПЛА.