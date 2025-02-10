Армия РФ атакует дронами страны НАТО: в ISW предупредили об опасности

Российский ВПК улучшает ударные дроны и средства РЭБ, используя боевой опыт в Украине. Передовые разработки Москва применяет для нападения на страны Запада, заявили аналитики Института изучения войны.

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Российские военные совершенствуют ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Передовые технологические разработки уже используются в гибридных операциях против стран НАТО, сказано в аналитической сводке американского Института изучения войны (ISW).

Новые разработки БПЛА и средств РЭБ создаются с учетом опыта, полученного в ходе полномасштабной войны с Украиной. В 2024 году НАТО довольно часто сталкивалось с угрозами подобных атак и диверсий со стороны России, указывают аналитики.

Противодействие российским дронам доказывает необходимость стран оборонного альянса в дальнейшем развивать военные возможности. Российский ВПК будет и далее внедрять опыт для создания новейших технологий, полученный на поле боя в Украине, считают эксперты ISW.

Дроны РФ пролетают над авиабазой в Германии

В качестве примера приводится недавний эпизод над авиабазой Швезинг 9 февраля в Германии, где проходят обучение военные ВСУ. Бундесвер отчитался о пролете неизвестных беспилотников, писал журнал Der Spiegel.

Данная авиабаза находится на берегу Северного моря и считается зоной особого контроля. Последние несколько месяцев украинские солдаты обучаются там обращению с высокоэффективными системами ПВО, в том числе и Patriot.

"За базой шпионили, среди основных подозреваемых в таких случаях — российские спецслужбы", — указывает издание.

Кроме этого, за январь 2025 года подозрительные дроны были замечены над этой авиабазой шесть раз. При этом специальная аппаратура для их подавления, задействованная немецкой армией, не привела к приземлению БПЛА. Не удалось также определить, кто ими управлял.

Der Spiegel признает, что появление неизвестных беспилотников возле военных объектов в Германии стало частью "печальной повседневной действительности".

Фокус писал, как Великобритания создает для ВСУ новые морские дроны Wasp и Snapper. Катера могут сыграть важную роль в операциях против Черноморского флота РФ.

Украинские специалисты создали копию иранского дрона "Шахед", которым ВС РФ атакуют украинские мирные города. БПЛА поднимается на высоту 5 тысяч метров.