"Может подниматься на 5 тысяч метров": в Украине создали аналог "Шахеда" (видео)

Украинские военные рассказали, что на уничтожение "Шахеда" у них есть только 10-15 секунд, ведь он очень быстрый. Однако отечественные изобретатели создали его копию, которая помогает в этом защитникам неба.

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В Украине создали копию российского беспилотника, которым ВС РФ атакуют города. Его используют как специальный тренажер, ведь оригинал — "Шахед" — сложный в обнаружении. Деталями в сюжете ТСН поделились оператор беспилотных авиационных комплексов 114 бригады тактической авиации "Меси" и командир Юрий Сорока.

"Меси" объяснил, что на поражение "Шахеда" есть только 10-15 секунд, ведь он пролетает "на высоких скоростях". Попасть в БПЛА нетрудно, ведь большинство защитников неба уже имеют боевой опыт. Однако самое сложное — обнаружить дрон вовремя.

Для того, чтобы бойцы ВС могли тренироваться, в Украине разработали беспилотный авиационный комплекс "ФТ-1" — точную, но немного уменьшенную копию "Шахеда".

"Этот комплекс может подниматься на высоту 5 тысяч метров. А "Шахед" 200-300 метров — на таких высотах мы тренируемся. По самому комплексу не стреляют, выпускает сзади условную цель на расстоянии 100 метров от этого самолетика, и мобильные огневые группы работают уже по имитированной цели", — пояснил "Меси".

Бойцы бригады первыми освоили комплекс и теперь в роли инструкторов обучают других. По словам военных, даже маршруты для "ФТ-1" просчитывают так, чтобы они были похожи на полеты реальных "Шахедов". Разработку называют критически важной для тренировок мобильных огневых групп.

"Много людей привлекаются, фактически все 100%, в том числе и женщины, и таких профессий как бухгалтера, юристы, все-все берут оружие. Ну конечно, что девушки, например, там сам пулемет не применяют, но в составе мобильной огневой группы подают патроны, снимают результат работы, подсвечивают прожекторами, обнаруживают тепловизором. Это командная работа", — рассказал Сорока.

Отмечается, что "ФТ-1" подошел бы и для обучения операторов зенитно-ракетных комплексов, но это стоило бы несколько миллионов гривен. Поэтому пока тренажер получила только 114 бригада.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия формирует новый род войск — Силы беспилотник систем. По данным разведки, страна-агрессор планирует наполнить новое формирование более 200 тысячами бойцов.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" 6 февраля подтвердил, что украинские силы наступают в Курской области и привлекли к этому бронетехнику. По его словам, против ВС РФ даже погода.