"Може підійматися на 5 тисяч метрів": в Україні створили аналог "Шахеду" (відео)

Українські військові розповіли, що на знищення "Шахеда" вони мають лише 10-15 секунд, адже він дуже швидкий. Однак вітчизняні винахідники створили його копію, яка допомагає у цьому захисникам неба.

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В Україні створили копію російського безпілотника, яким ЗС РФ атакують міста. Його використовують як спеціальний тренажер, адже оригінал — "Шахед" — складний у виявленні. Деталями у сюжеті ТСН поділились оператор безпілотних авіаційних комплексів 114 бригади тактичної авіації "Месі" і командир Юрій Сорока.

"Месі" пояснив, що на ураження "Шахеда" є лише 10-15 секунд, адже він пролітає "на високих швидкостях". Влучити у БПЛА неважко, адже більшість захисників неба вже мають бойовий досвід. Однак найскладніше — виявити дрон вчасно.

Для того, щоб бійці ПС могли тренуватись, в Україні розробили безпілотний авіаційний комплекс "ФТ-1" — точну, але трохи зменшену копію "Шахеда".

"Цей комплекс може підійматися на висоту 5 тисяч метрів. А "Шахед" 200-300 метрів — на таких висотах ми тренуємося. По самому комплексу не стріляють, випускає ззаду умовну ціль на відстані 100 метрів від цього літачка, і мобільні вогневі групи працюють вже по імітованій цілі", — пояснив "Месі".

Бійці бригади першими опанували комплекс і тепер в ролі інструкторів навчають інших. Зі слів військових, навіть маршрути для "ФТ-1" прораховують так, щоб вони були схожі на польоти реальних "Шахедів". Розробку називають критично важливою для тренувань мобільних вогневих груп.

"Багато людей залучаються, фактично всі 100%, в тому числі й жінки, й таких професій як бухгалтера, юристи, всі-всі беруть зброю. Ну звичайно, що дівчата, наприклад, там сам кулемет не застосовують, але у складі мобільної вогневої групи подають набої, знімають результат роботи, підсвічують прожекторами, виявляють тепловізором. Це командна робота", — розповів Сорока.

Зазначається, що "ФТ-1" підійшов би й для навчання операторів зенітно-ракетних комплексів, але це коштувало б кілька мільйонів гривень. Тому поки тренажер отримала лише 114 бригада.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія формує новий рід військ — Сили безпілотник систем. За даними розвідки, країна-агресорка планує наповнити нове формування понад 200 тисячами бійців.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" 6 лютого підтвердив, що українські сили наступають у Курській області й залучили до цього бронетехніку. З його слів, проти ЗС РФ навіть погода.