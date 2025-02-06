210 тисяч бійців у сотнях частин і підрозділів: РФ формує новий рід військ, — Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що без БПЛА і РЕБ неможлива перемога у сучасній війні. За даними розвідки, Росія знову "списує" у України, створюючи власні Сили безпілотних систем.

Related video

Росія збирається наповнити власні Сили безпілотних систем сотнями бійців. Про це 6 лютого повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він наголосив, що безпілотні системи та РЕБ — це один із постійних пріоритетів України, без якого неможливо перемогти в сучасній технологічній війні. Фронт окреслений позиціями піхоти, але саме безпілотники дозволяють тримати окупантів далі від окопів та завдавати йому втрат дистанційно, а отже — зберігати життя і здоров’я воїнам.

Сирський проінформував, що у січні 66% техніки ЗС РФ вивели з ладу саме завдяки БПЛА. Водночас результативність ударів дронами у порівнянні з груднем зросла на 7%. Найбільше уражень було FPV-дронами, лідерами за цим напрямком стали підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової та 80-ї десантно-штурмової бригад.

Водночас розвідка з’ясувала, що Росія формує новий рід військ — Сили безпілотних систем. Ворог планує, що до 2030 року нові війська налічуватимуть 210 тисяч військовослужбовців у 277 частинах і підрозділах.

"Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам", — підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Він пояснив, що країна-агресорка визнає високу ефективність українських Сил безпілотних систем, тому намагається переймати цей досвід і масштабувати власну роботу.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував перехід українського війська на корпусну структуру.

6 лютого російські джерела повідомили, що українські сили почали наступати в напрямку Біловського району у Курській області РФ.