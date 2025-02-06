Танкова армія РФ збирається атакувати Куп'янськ, але попереду перешкода — річка Оскіл, — Forbes

За даними аналітиків, масштаби нарощування російських військ вказують на те, що захоплення Куп'янська має бути високопріоритетним завданням для російського військового командування.

Related video

Куп'янськ, місто з довоєнним населенням 26 000 осіб, розташоване за 40 км від російського кордону і примикає до річки Оскіл. Місто було головною метою для обох сторін у трирічній повномасштабній війні. Про це пише Forbes.

Російські війська захопили місто в перші години в лютому 2022 року. ЗСУ, які контратакували, звільнили місто через сім місяців.

Тепер Куп'янськ знову оскаржується. Росіяни прагнуть затиснути пояс українських міст-фортець, що тягнуться вздовж Харківського та Донецького регіону. Всього три батальйони по кілька сотень солдатів у кожному займають гарнізон на західному березі річки Оскіл на північ від Куп'янська. Набагато більші українські сили з кількома бригадами по 2000 осіб захищають сам Куп'янськ.

Чи впаде Куп'янськ вдруге в масштабній війні й коли це станеться, може залежати від того, чи зможе російська 1-ша гвардійська танкова армія — три дивізії та п'ять бригад із десятками тисяч солдатів — закріпитися на західному березі річки Оскіл.

"Щоб захопити Куп'янськ, необхідно буде також перетнути річку Оскіл на південь від міста", — пояснив Український центр оборонних стратегій.

Росіяни докладають героїчних зусиль і досягають успіхів. Вони перетнули річку і захопили село Новомлинськ, на північ від Куп'янська, кілька тижнів тому.

Їхній наступний крок очевидний. Уже перекинувши частину сил через Оскіл у село Дворічна, між Новомлинськом і Куп'янськом, росіяни спробують розширити цей плацдарм, щоб побудувати оборонну переправу через річку, замінивши довоєнний міст, який практично був зруйнований за три роки безперервних боїв.

Варто очікувати запеклих бойових зіткнень, прогнозують журналісти. Зазвичай, коли російські інженери зводять понтонні мости, українські ВПС бомблять плавучі прольоти. Зусилля з наведення мостів можуть перетворитися на перегони: чи зможуть росіяни побудувати мости швидше, ніж українці їх зруйнують.

Ставки високі. "З огляду на значну концентрацію сил поблизу Куп'янська, зокрема підрозділи 1-ї танкової армії, наша команда оцінює, що російські війська готуються до прямого наступу на місто, — підсумувала аналітична група Frontelligence Insight. — Масштаби цього нарощування вказують на те, що захоплення Куп'янська є високопріоритетним завданням для російського військового командування. Загалом наша команда занепокоєна ситуацією в Куп'янську і бачить реальну можливість швидкого погіршення в майбутній період".

Нагадаємо, що представники ЗСУ заявили, що використовують лазерну зброю на передовій, експерти висловили свою думку.

Також повідомлялося, що в Росії встановили комплекс активного захисту від БПЛА на танк Т-90М.