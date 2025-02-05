Україна заявила, що використовує лазерну зброю на передовій: що кажуть експерти, — Business Insider

За словами дослідника Джеймса Блека з RAND, лазерна зброя уражатиме низьковисотні цілі, як-от дешеві БПЛА, що дасть змогу заощадити дорогі ракети-перехоплювачі.

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Україна заявляє, що просунулася далеко в розробці лазерної зброї для знищення російських безпілотників. Командувач СБС, Герой України Вадим Сухаревський заявив, що лазерні технології вже уражають російські об'єкти. Про це повідомляло "Радіо Свобода".

Лазери, ймовірно, найкраще підходять для боротьби з безпілотниками, розповіли військові аналітики в інтерв'ю Business Insider.

Джеймс Блек, помічник директора дослідницької групи з оборони та безпеки в RAND Europe, сказав, що, цілком імовірно, Україна почала розгортати високоенергетичні лазерні системи переважно в експериментальному порядку, і що також "є технічні, логістичні та експлуатаційні складнощі для розгортання таких систем у масштабі".

Він сказав, що залишаються питання про те, як інтегрувати зброю з системами ППО та іншими військовими операціями.

Нік Дженсен Джонс, директор Armament Research Services, сказав, що лазерну зброю, вироблену з використанням комерційно доступних технологій, необхідно спрямовувати на ціль протягом більш тривалого часу. Це робить її більш ефективною проти транспортних засобів, що повільно рухаються.

"Повітряні цілі, що швидко рухаються, — такі як винищувачі та багато типів боєприпасів — будуть менш уразливі перед такою зброєю", — сказав він. Але військові аналітики кажуть, що лазерна зброя, яка працює за допомогою направлення потужного лазерного променя на ціль, може стати ефективним способом боротьби з дронами.

"У всьому світі зростає інтерес до нових недорогих способів боротьби з БПЛА та іншими повітряними загрозами", — сказав Блек.

Однак він додав, що ця зброя не стане "срібною кулею", основним її застосуванням, найімовірніше, буде "ураження малоцінних або низьковисотних цілей, таких як дешеві БПЛА, що дасть змогу заощадити дорогі ракети-перехоплювачі".

Нагадаємо, що Латвія починає виробництво фінських бронеавтомобілів Patria для України.

Також повідомлялося, що боєць ЗСУ розповів про бої на північ від Харкова, зазначивши, що росіяни накопали багатоповерхові нори.