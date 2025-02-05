Латвія починає виробництво фінських бронеавтомобілів Patria для України (фото)

Patria 6×6 — бронетранспортер, призначений для таких завдань, як транспортування військ і розвідка. Латвія замовила понад 200 автомобілів Patria в рамках програми Common Armoured Vehicle System (CAVS.

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Латвія почала виробництво бронетранспортерів Patria для України, і наразі збирається перша партія. Посол України в Латвії Анатолій Куцевол відвідав завод у місті Валмієр, щоб поспостерігати за виробничим процесом. Про це повідомляло посольство України в Латвії 4 лютого.

Виробництвом бронетранспортерів Patria в Латвії опікується Defense Partnership Latvia — спільне підприємство Patria і латвійської компанії Unitruck. Річна виробнича потужність об'єкта у Валмієрі, відкритого в травні 2024 року, — до 30 автомобілів. Завод також підтримує місцеве виробництво бронекорпусів EMJ Metāls SIA. Перший БТР Patria, побудований у Латвії для Збройних сил Латвії, доставили в серпні 2024 року.

Бронеавтомобіль Patria

Завод з випуску бронеавтомобілів Patria

Бронеавтомобіль Patria

Латвія замовила понад 200 автомобілів Patria в рамках програми Common Armoured Vehicle System (CAVS), постачання заплановані на період з 2021 по 2029 рік. Перші чотири одиниці доставили в жовтні 2021 року, додаткові постачання тривають, включно із замовленням ще на 56 автомобілів у листопаді 2024 року.

У вересні 2024 року з'явилася інформація про те, що Латвія планує передати невказану кількість БТР Patria Україні у 2025 році. Вартість пакета військової допомоги оцінювали в 40 мільйонів євро.

Закупівля Латвією бронетранспортерів Patria — частина масштабної європейської ініціативи, фінансування якої частково надано ЄС. Німеччина приєдналася до програми CAVS 2023 року слідом за Фінляндією, Латвією та Швецією, щоб підвищити оперативну сумісність європейських збройних сил. Програма спрямована на забезпечення безпеки ланцюжка постачання завдяки місцевим промисловим можливостям. Завод у Валмієрі — єдиний майданчик повного циклу виробництва Patria 6×6 у країнах Балтії.

Бронемобіль Patria

Patria 6×6 — це бронетранспортер, призначений для таких завдань, як транспортування військ і розвідка. Оснащений дизельним двигуном і незалежною підвіскою. Машина модульної конструкції, що дає змогу інтегрувати різні системи озброєння, як-от дистанційно керовані башти та великокаліберна зброя — наприклад 120-мм мінометна система NEMO.

максимальна швидкість Patria 6×6 — 100 км/год;

запас ходу — 700 км;

броня відповідає стандартам захисту STANAG 4569 і забезпечує стійкість до вогню зі стрілецької зброї, осколків артилерії та мін;

екіпаж — до 10 повністю екіпірованих солдатів;

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