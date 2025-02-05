Арктична зброя: британські командос отримають нову штурмову гвинтівку L403A1 (відео)

Гвинтівку розробляли з урахуванням ведення бойових дій у суворих кліматичних умовах і вона має замінити застарілу L85A2, яку неодноразово піддавали критиці.

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Британські морські командос офіційно представили свою нову штурмову гвинтівку Knight's Stoner 1 (KS-1), що отримала позначення L403A1, під час демонстрації можливостей у таборі Viking в Арктиці. Ця зброя призначена для заміни застарілої гвинтівки L85A2 і покликана підвищити бойові можливості підрозділів, що виконують складні завдання в екстремальних умовах. Про нову зброю розповіли 5 лютого оглядачі Army Recognition.

Нову гвинтівку розробляли для підрозділів, які виконують бойові завдання в суворих кліматичних умовах, таких як Арктика.

L403A1 являє собою сучасну еволюцію платформи AR-15 з 13,7-дюймовим важким стволом. Вона розроблена на базі KS-1 (SR-16) від Knight's Armament Company і використовує патрон 5,56×45 мм НАТО.

Гвинтівка оснащена короткоходовою поршневою системою, що збільшує її надійність і знижує забруднення механізмів порівняно з газовою системою прямої дії.

Зброя має повністю амбідекстерну систему управління. Спуск магазина, затримка затвора і запобіжник розташовані дзеркально на кожному боці ствольної коробки, що значно покращує ергономіку гвинтівки.

L403A1 оснащена важким стволом із заглибленнями для зменшення ваги, що сприяє підвищенню точності стрільби й дає змогу вести більш тривалий вогонь. Довжина ствола становить 13,7 дюйма, а загальна вага зброї становить 4,35 кг.

Серед ключових особливостей гвинтівки:

Темп стрільби: 700-900 пострілів на хвилину.

Оптика: Vortex 1-10 LPVO для дальнього бою та Aimpoint ACRO P-2 для ближнього.

Глушник: Knight's QDC/MCQ-PRT для зниження дульного спалаху і шуму.

Ергономіка: регульований приклад, пістолетна рукоятка і легка цівка.

Зброя витримує температури до -40 °C, що критично для арктичних операцій.

Заміна гвинтівок L85A2, що стояли на озброєнні з 1980-х років, зумовлена тим, що зброя неодноразово піддавалася критиці за складність обслуговування, ергономіку та вагу. Тому перехід на L403A1 — це крок до більш маневреної та надійної зброї, яка відповідає вимогам сучасної війни.

Оглядачі зазначили, що випробування L403A1 відбулися в рамках зимового розгортання, в якому беруть участь понад 2000 військовослужбовців. Це підтверджує, що Велика Британія робить ставку на модернізацію зброї та підготовку до ведення бойових дій у найсуворіших умовах.

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