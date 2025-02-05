Арктическое оружие: британские коммандос получат новую штурмовую винтовку L403A1 (видео)

Винтовка разрабатывалась с учетом ведения боевых действий в суровых климатических условиях и должна заменить устаревшую L85A2, которая неоднократно подвергалась критике.

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Британские морские коммандос официально представили свою новую штурмовую винтовку Knight's Stoner 1 (KS-1), получившую обозначение L403A1, во время демонстрации возможностей в лагере Viking в Арктике. Это оружие предназначено для замены устаревшей винтовки L85A2 и призвано повысить боевые возможности подразделений, выполняющих сложные задачи в экстремальных условиях. О новом оружии рассказали 5 февраля обозреватели Army Recognition.

Новая винтовка разрабатывалась для подразделений, выполняющих боевые задачи в суровых климатических условиях, таких как Арктика.

L403A1 представляет собой современную эволюцию платформы AR-15 с 13,7-дюймовым тяжелым стволом. Она разработана на базе KS-1 (SR-16) от Knight’s Armament Company и использует патрон 5,56×45 мм НАТО.

Винтовка оснащена короткоходной поршневой системой, что увеличивает ее надежность и снижает загрязнение механизмов по сравнению с газовой системой прямого действия.

Оружие имеет полностью амбидекстерную систему управления. Спуск магазина, затворная задержка и предохранитель расположены зеркально на каждой стороне ствольной коробки, что значительно улучшает эргономику винтовки.

L403A1 оснащена тяжелым стволом с углублениями для уменьшения веса, что способствует повышению точности стрельбы и позволяет вести более продолжительный огонь. Длина ствола составляет 13,7 дюйма, а общий вес оружия составляет 4,35 кг.

Среди ключевых особенностей винтовки:

Темп стрельбы: 700-900 выстрелов в минуту.

Оптика: Vortex 1-10 LPVO для дальнего боя и Aimpoint ACRO P-2 для ближнего.

Глушитель: Knight’s QDC/MCQ-PRT для снижения дульной вспышки и шума.

Эргономика: регулируемый приклад, пистолетная рукоятка и легкое цевье.

Оружие выдерживает температуры до -40 °C, что критично для арктических операций.

Замена винтовок L85A2, стоявших на вооружении с 1980-х годов, обусловлено тем, что оружие неоднократно подвергалась критике за сложность обслуживания, эргономику и вес. Поэтому переход на L403A1 – это шаг к более маневренному и надежному оружию, соответствующему требованиям современной войны.

Обозреватели отметили, что испытания L403A1 прошли в рамках зимнего развертывания, в котором участвуют более 2000 военнослужащих. Это подтверждает, что Великобритания делает ставку на модернизацию оружия и подготовку к ведению боевых действий в самых суровых условиях.

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