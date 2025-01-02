Новые системы вооружения, которые ожидаются в 2025 году: чем могут удивить западные инженеры

Будущее систем вооружения характеризуется несколькими ключевыми тенденциями, которые отражают глобальные изменения в военной стратегии и развитие технологий. Среди ключевых аспектов — автономность систем, гиперзвуковые возможности, устойчивость к противодействию и скрытность, а также увеличение мобильности и универсальности.

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Западные разработчики перспективных систем вооружения делают акцент на высокотехнологичные решения, что обусловлено реалиями сегодняшнего дня. Требования армий стран НАТО смещаются в сторону высокоточных систем, которые должны превзойти имеющееся вооружение по скорости и разрушительной силе. Это касается как традиционных видов оружия — танков, ракет, артиллерийских снарядов, стрелкового оружия, так и платформ и различных носителей средств поражения, включая перспективные решения в области авиации. В связи с этим Фокус собрал информацию о новых западных системах вооружения, которые ожидаются в 2025 году.

Гиперзвуковое оружие

Американские разработчики в области гиперзвуковых ракет на протяжении последних лет сталкивались с многочисленными сложностями. Испытания новых решений в области гиперзвука не всегда проходили успешно. Тем не менее армия США на пороге внедрения нескольких систем, которые дадут преимущество в гонке высокотехнологичного вооружения с Китаем и Россией.

Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW)

Армия США столкнулась с трудностями в реализации программы развертывания гиперзвуковых ракет Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). По данным отчета Счетной палаты США (GAO), цели по поставке первой батареи к началу 2025 финансового года (с октября 2024) достигнуть не удалось.

Тем не менее после нескольких неудачных попыток армия США 12 декабря провела первый успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты LRHW — Dark Eagle.

Для пуска была задействована полноценная батарея LRHW, включающая мобильный пункт управления и пусковую установку Transporter Erector.

Основные известные характеристики:

Скорость: 4,9 Маха,

Дальность: до 3100 км,

Состав дивизиона: 4 пусковые установки на 8 ракет,

Стоимость: $41 млн за единицу (цены 2023 года).

Масса боевой части пока не раскрывается.

Испытания Dark Eagle Фото: the war zone

Dark Eagle представляет собой важный шаг в развитии гиперзвукового вооружения США, а успешное испытание ракеты стало важным достижением в контексте конкуренции с гиперзвуковыми разработками Китая и России, которые уже ввели такие системы в эксплуатацию. Кроме того, эти испытания также показали значительный прогресс в преодолении технических проблем, преследовавших программу в предыдущие годы.

HACM и ARRW

Американские военные и корпорация Northrop Grumman активно разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). В 2025 финансовом году ВВС США планируют провести всесторонние летные испытания этой перспективной ракеты, которая будет оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем и способна лететь со скоростью, превышающей 5 махов

Ракета HACM имеет ряд ключевых особенностей, которые выделяют ее среди других гиперзвуковых вооружений:

Скорость: превышает 5 Махов;

Маневренность: возможность обходить системы противоракетной обороны;

Компактность: позволяет использовать ракеты с различных платформ, включая истребители-бомбардировщики F-15E и F/A-18F.

Технология разрабатывается на основе наработок Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) с участием австралийских партнеров.

Помимо HACM, в США ведется разработка другой гиперзвуковой ракеты — Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). ARRW представляет собой гиперзвуковой планирующий модуль, устанавливаемый на ракете, однако специалисты отмечают ряд ограничений, включая меньшую гибкость в выборе платформ для запуска. В результате предпочтение отдается HACM, учитывая ее компактность и универсальность.

Танки

В следующем году ожидается продолжение подготовки к эксплуатационной готовности нового британского основного боевого танка (ОБТ) Challenger 3. Новый танк, который называют самым современным и смертоносным в истории британских вооруженных сил, продемонстрировал высокотехнологичные решения, соответствующие требованиям будущих войн.

Новый ОБТ представляет собой значительное обновление по сравнению с Challenger 2, включающее усовершенствования в вооружении, защите, системах управления и мобильности. Танк Challenger 3 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L55A1, заменившей нарезную L30A1. Машина также оснащена полностью цифровой архитектурой системы управления и прицеливания, что дает восзожность обнаруживать и поражать цели в любых условиях.

Армия Великобритании должна получить в общей сложности 148 танков, а первые Challenger 3 поступят на вооружение в 2025 году.

Британский танк Challenger 3 Фото: UK Army

Авиация

Программа NGAD

В США ведутся работы по созданию боевого самолета 6-го поколения Next Generation Air Dominance (NGAD). Компании Boeing и Lockheed Martin, основные претенденты на контракт, готовились к началу производства, предполагаемого уже в этом году. Однако нерешительность ВВС откладывает запуск программы, которая должна была стать прорывной и создать первый в мире истребитель 6-го поколения.

Концепт Next Generation Air Dominance Фото: ВВС США

Между тем недавний анализ ВВС США подтвердил необходимость разработки пилотируемого истребителя NGAD. Однако, как заявил министр ВВС Фрэнк Кендалл, высокая стоимость разработки и производства может стать серьезным препятствием для продолжения программы.

Дополнительные вопросы связаны с интеграцией нового истребителя в методику Agile Combat Employment — концепцию рассредоточенного базирования для предотвращения атак. Кроме того, остаются нерешенными вопросы о сопутствующих элементах, таких как самолет-заправщик следующего поколения, необходимый для поддержки нового самолета.

Программа является продолжением секретного проекта X-Рlane 2014 года под руководством DARPA, в ходе которого тестировались технологии, рассматриваемые сейчас для NGAD.

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В открытом доступе имеются иллюстрации нового самолета. Истребитель будущего будет иметь стреловидное крыло с трапециевидными консолями и изломанной задней кромкой, отданной под управляющие поверхности и сопла.

Отличительной особенностью являются складные кили, которые на определенных режимах убираются в ниши на крыле, что способствует снижению радиолокационной заметности. Воздухозаборники расположены на верхней стороне крыла, защищая двигатели от облучения радарами, а сопла оснащены решетчатыми дефлекторами для снижения тепловой сигнатуры.

Истребитель оснащен внутренним грузоотсеком для размещения ракет класса "воздух-воздух", таких как AIM-120. Это решение минимизирует внешние выступающие элементы, улучшая аэродинамику и скрытность. На иллюстрации также показана возможность взаимодействия самолета с другими платформами, включая спутники и авиацию, что подтверждает ориентацию NGAD на сетевые боевые действия.

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Отметим, что в 2025 году, вероятно, ведущими компаниями, такими как Lockheed Martin и Boeing, работы в этом направлении продолжатся, или же будут предложены новые концепты. Однако ожидать первые полеты образцов, учитывая проблемы, с которыми столкнулась программа NGAD, не стоит.

Беспилотные системы

Разработка беспилотных систем следующего поколения стремительно продвигается, и программа MQ-Next, инициированная ВВС США, обещает стать значительным шагом вперед. Новый беспилотник придет на смену MQ-9 Reaper, который, хотя и остается эффективным, уже устарел в условиях современных угроз.

Одной из ключевых особенностей MQ-Next станет малозаметность. Конструкторы планируют использовать гибридно-электрический двигатель, который снизит тепловую сигнатуру дрона, а также специальные материалы, поглощающие радиолокационное излучение. Его аэродинамическая форма и конфигурация выхлопной системы будут спроектированы так, чтобы минимизировать заметность для радаров. Эти новшества позволят аппарату действовать в сложной среде, насыщенной современными системами противовоздушной обороны.

Беспилотник MQ-Next Фото: ВВС США

Основной акцент в разработке MQ-Next сделан на улучшении выживаемости и универсальности. Вот ключевые новшества, которые выделяют будущую платформу:

MQ-Next будет использовать технологии снижения радиолокационной, тепловой и акустической заметности, чему будет способствовать специальная аэродинамическая конструкция для уменьшения эффективной площади рассеяния (RCS).

Платформа будет поддерживать быструю замену модульных комплектов для выполнения различных задач — разведка и наблюдение (ISR), радиоэлектронная борьба (EW), удары по целям с высокой точностью.

Беспилотник сможет действовать независимо благодаря интеграции ИИ и передовым алгоритмам. А совместимость с сетевыми операциями позволит ему координироваться с пилотируемой авиацией и другими беспилотниками.

Гибридный двигатель и масштабируемая архитектура позволят снизить стоимость эксплуатации и обслуживания по сравнению с MQ-9.

Артиллерийские боеприпасы

LRMP

Компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) получила заказ от армии США на разработку нового 155-мм артиллерийского снаряда Long Range Maneuvering Projectile (LRMP). Этот боеприпас обещает изменить современные представления о возможностях артиллерии, обеспечивая дальность более 120 км — это в четыре раза больше по сравнению с традиционными артиллерийскими снарядами.

LRMP отличается инновационной конструкцией, обеспечивающей высокую дальность и точность. Его уникальная аэродинамическая форма, основанная на треугольнике Рело, и складные крылья позволяют снаряду переходить в фазу скольжения после запуска.

Боеприпас поднимается на 12–14 километров, где раскрываются крылья, что обеспечивает стабильное скольжение к цели. При этом снаряд оснащен передовыми системами наведения, использующими камеры и алгоритмы машинного обучения. Это позволяет корректировать траекторию в реальном времени даже при отсутствии GPS. Кроме того LRMP совместим с существующими артиллерийскими платформами и может использоваться для выполнения различных задач — от поражения целей до разведывательных миссий.

Первичные тесты LRMP подтвердили аэродинамическую устойчивость и надежность конструкции. В 2025 году планируются дополнительные испытания на полигоне Дагвей, чтобы отработать фазы скольжения и точность поражения целей.

Макет 155-мм боеприпаса LRMP Фото: Army Recognition

Компания General Atomics готовится к масштабному производству, заявляя о возможности выпуска до 100 000 снарядов в месяц. Это сделает LRMP доступным решением для модернизации артиллерии ВМС США и союзников.

Стрелковое вооружение

Программа NGSW

В 2025 году следует ожидать более широкое внедрение новых образцов стрелкового вооружения, известного под названием NGSW.

Программа NGSW включает два ключевых типа оружия:

NGSW-Rifle (NGSW-R): Замена для стандартной штурмовой винтовки M4. NGSW-Automatic Rifle (NGSW-AR): Замена для пулемета M249 SAW.

Одна из ключевых особенностей NGSW — использование нового боеприпаса калибра 6.8 мм, который был разработан для обеспечения лучшей пробивной способности и увеличения дальности поражения целей. Он сочетает высокую начальную скорость полета и меньший вес по сравнению с традиционными патронами 7.62×51 мм и 5.56×45 мм, что дает солдатам больше огневой мощи без значительного увеличения нагрузки.

Программа NGSW привлекла нескольких крупных оборонных подрядчиков, Например, SIG Sauer предлагает систему, включающую винтовку MCX-SPEAR, автоматический карабин и собственный вариант боеприпаса с латунной гильзой.

Новые винтовки и пулеметы должны быть эффективны на дистанции до 600 метров и более. При этом оружие разрабатывается с учетом снижения отдачи и удобства использования. Кроме того, новое оружие предполагает интеграцию прицелов с функцией автоматического вычисления баллистической траектории, что ускоряет прицеливание и увеличивает точность.

Лазерное вооружение

На фоне роста угроз со стороны дешевых беспилотников и ракет, разработки в области высокоэнергетического лазерного оружия стали приоритетом для ведущих оборонных компаний и государств. Новые лазерные системы представляют собой экономически эффективное решение для противодействия асимметричным угрозам, снижая стоимость перехвата целей в сравнении с традиционными ракетами.

Лазерное оружие в США

Американские оборонные компании активно разрабатывают системы направленного энергетического оружия. Среди них выделяются:

AN/SEQ-3 (LaWS): Твердотельный лазер мощностью 30-50 кВт, разработанный для борьбы с беспилотниками и малыми катерами. Эффективная дальность до 1,6 км, высокоточная работа позволяет уничтожать цели за считанные секунды.

Твердотельный лазер мощностью 30-50 кВт, разработанный для борьбы с беспилотниками и малыми катерами. Эффективная дальность до 1,6 км, высокоточная работа позволяет уничтожать цели за считанные секунды. HELIOS от Lockheed Martin: Мощность 60-150 кВт, интеграция с системой Aegis позволяет уничтожать дроны и малые катера на дальностях до нескольких километров, а также ослеплять оптические системы противника. В 2022 году первые установки размещены на эсминцах класса Arleigh Burke.

Великобритания и Европа

DragonFire: Совместная разработка MBDA UK, Leonardo UK и QinetiQ. Система предназначена для Королевского военно-морского флота и других видов войск, с точностью поражения, сравнимой с попаданием в монету с расстояния 1 км.

Совместная разработка MBDA UK, Leonardo UK и QinetiQ. Система предназначена для Королевского военно-морского флота и других видов войск, с точностью поражения, сравнимой с попаданием в монету с расстояния 1 км. Европейская MBDA: Инвестирует в мобильные и стационарные лазерные системы для борьбы с воздушными угрозами.

Израильская система Iron Beam

Израильские специалисты из Rafael Advanced Defense Systems разработали Iron Beam, предназначенную для защиты на ближних дистанциях (до 7 км).

Наземная версия: Мощность до 500 кВт, мобильность и практически неограниченный боезапас.

Корабельная версия: Мощность до 100 кВт, предназначена для морских операций.

Итоги

Будущее вооружений связано с высокими технологиями и адаптацией к новым вызовам. Автономные системы, гиперзвуковые ракеты, энергетическое оружие и сетевые технологии изменят подходы к ведению войны, делая ее более технологичной, точной и адаптивной. Возможно в следующем году многие инновации не будут реализованы в полной мере, однако оружейные компании естественно стремятся вложится в сроки заключенных контрактов, предоставив армейцам боеспособные образцы передовых систем вооружения.